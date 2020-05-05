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Безупречный Хью Джекман обворовывает школу: чем вас удивит биографическая драмеди "Безупречный" от HBO

Трагикомедия о коррупции не оставит вас равнодушными

Дарина Алексеева
Сегодня, 08:29

Трагикомедия "Безупречный" от HBO отчасти разоблачает миф, что образование способствует восстановлению социального равновесия и условий жизни людей.

Премьера фильма состоялась осенью 2019 года, но многие все же пропустили это замечательное кино, и Сегодня.Lifestyle расскажет, почему его стоит внести в список must-watch. Вы можете посмотреть фильм "Безупречный" легально на OLL.TV.

В киноленте "Безупречный" случилось одно из лучших экранных перевоплощений Хью Джекмана, который предстает перед зрителем в роли идеального директора – Фрэнка Тэссона. Онставит перед собой цель – повысить рейтинги школы и сделать ее лучшей в стране.

Кадр из фильма "Плохое образование"/"Безупречный"
Кадр из фильма "Плохое образование"/"Безупречный"
Фото: Imdb.com

Фрэнк Тэссон – пример для подражания для учеников и учителей, его выпускники поступают в лучшие университеты, знает имена всех учеников школы и находит подход к ним. Однако в один момент одна из учениц ставит его роскошную и безупречную жизнь под угрозу, когда начинает изучать финансовые отчеты школы.

Интересно, что фильм основан на реальном скандале, происшедшем на Лонг-Айленде в 2000-ом в школе, в которой учился автор сценария фильма – Майк Ваковски. Для него это была личная история, которую он реализовал вместе с режиссером инди- фильма "Чистокровные" Кори Финли, исследуя любопытную грань между материальными ценностями и школьными рейтингами, а также директором школы, который решил получить сразу все.

К проекту присоединились продюсеры мюзикла "Ла-ла-лэнд" и в руках молодых фильммейкеров фильм получился настолько универсальным, что актуален и за пределами США.

Кадр из фильма "Плохое образование"/"Безупречный"
Кадр из фильма "Плохое образование"/"Безупречный"
Фото: Imdb.com

Множество оваций зрителей и критиков было направлено именно Хью Джекману, так как его роль в фильме "Безупречный" сочли одной из лучших за всю его карьеру.

"Мы также сделали много грима на Хью. Я был рад увидеть ответ на трейлер: люди говорят о том, как выглядит Хью, и думают, что он просто стареет. К сожалению, для всех нас, простых смертных, это грим. Это не старение", – рассказал режиссер Кори Финли в интервью Av Club.

Коллегу и правую руку Фрэнка Памелу Глакин играет знаменитая американская актриса Эллисон Дженни, которая получила "Оскар" за роль в спортивной драме "Тоня против всех".

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Несмотря на то, с какой стороны в фильме постепенно раскрывается персонаж Фрэнк Тэссон, игра Хью Джекмана такая, что зритель находит в нем и человечность, и душевную теплоту.

Противоречивый персонаж Хью Джекмана вызывает немалую симпатию у зрителя. Параллельно со всеми своими деяниями он попивает угольные коктейли, выщипавает волосы из ноздрей и ограничивает потребление углеводов, что делает его персонаж жизненным, а его самого – гламурным злодеем. Таким был Фрэнк Тэссон и в жизни, а сценариста Майка Маковски и его одноклассников удивил не факт коррупции, а поразительная натура Фрэнка.

"Поэтому, когда вы начинаете понимать некоторые плохие вещи, которые он совершил и делает, это делает его еще более трагичным", – сказал режиссер Кори Финли.

Роль ученицы, из-за которой репутация Фрэнка Тэссона начинает рассыпаться по крупицам, играет молодая австралийская актриса и звезда фильма "Секс-контроль" Джеральдин Висванатхан. Она решает расследоваь всю правду о школьном бюджете, последовав искреннему совету Фрэнка Тэссона, о котором он наверное успел пожалеть.

Кадр из фильма "Плохое образование"/"Безупречный"
Кадр из фильма "Плохое образование"/"Безупречный"
Фото: Imdb.com

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