День рождения Джастина Бибера: что известно о молодом музыканте

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Один из самых молодых и высокооплачиваемых исполнителей родился 1 марта 1994 года в Канаде. Мы вспоминаем его биографию и самые яркие песни

Джастин Бибер. Фото: gettyimages
Джастин Бибер. Фото: gettyimages

Пока Украину заметает снегом, на другом конце мира популярный молодой певец Джастин Бибер празднует свой день рождения. Один из самых молодых и высокооплачиваемых исполнителей родился 1 марта 1994 года в Канаде. Мы вспоминаем его биографию и самые яркие песни.

Обычное видео поющего мальчика привлекло внимание влиятельного менеджера Скутера Брауна.Так началась звездная карьера Джастина.

Первый сингл Бибера "One Time" попал в десятку лучших в Канаде, а также в ТОП-30 некоторых стран. А его дебютный мини-альбом стал золотым в Австралии и Новой Зеландии, а также платиновым в Канаде и США. В 2011 году вышел биографический фильм о Джастине Бибере. Видео-запись его шоу "Никогда не говори никогда" стала самым успешным концертным фильмом в США по кассовым сборам.

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В 2015 году Бибер записал четвертый сольный альбом Purpose. Его выпуск принес Джастину очередной рекорд – три его трека одновременно находились в пятерке лучших композиций британского чарта UK Singles Chart. До него подобной чести удостаивался лишь Джон Леннон после его трагической гибели в декабре 1980 года.

Ходило множество слухов о том, что Джастин – гей. Однако, в его жизни плотно занимает почетное место Селена Гомес. 

Напомним, Джастин Бибер и Селена Гомес вместе отправились на Ямайку. Певец и его 25-летняя подруга улетели на свадьбу 43-летнего Джереми Бибера, отца Джастина. Торжество состоялось на выходных. Челси Ребело моложе Джереми Бибера на 13 лет.
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"Сегодня"

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