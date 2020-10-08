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Билли Айлиш проведет онлайн-концерт в октябре

Сегодня, 14:16

Певица призналась, что скучает по живым концертам

Самая молодая в истории обладательница "Грэмми" и кумир миллионов Билли Айлиш проведет концерт в прямом эфире. Недавно певица выпустила эпичный клип к фильму "007: Не время умирать", а теперь порадовала новостью о своем выступлении в Лос-Анджелесе, которое смогут увидеть из любого уголка мира. Стрим под названием Where do we go? The livestream состоится 24 октября, сообщила певица в Instagram.

Билли Айлиш
Билли Айлиш
Фото: instagram.com/billieeilish

"Скучаю по концертам очень сильно. Не могу дождаться, когда смогу снова выступать", – написала Билли Айлиш.

Когда певица в марте начала тур в поддержку своего дебютного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, был объявлен запрет на проведение живых концертов из-за пандемии. Все это время Билли Айлиш выступала на благотворительных прямых трансляциях, летом выпустила сингл my future, выступила на домашнем концерте Tiny Desk (Home) Concert, а на днях презентовала песню к фильму о Джеймсе Бонде.

Также певица недавно заявила о планах выпустить документалку о себе.

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