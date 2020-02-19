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Билли Айлиш, Стормзи и Мейбл: названы все победители премии Brit Awards 2020

В этом году триумфатором стал рэпер Стормзи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:58
Церемония награждения The BRIT Awards 2020
Церемония награждения The BRIT Awards 2020
Фото: Getty Images

В Лондоне состоялось награждение престижной музыкальной премией Brit Awards 2020. Лучшими исполнителями по версии Brit Awards в этом году стали рэпер Стормзи и певица Мейбл. Отметим, что в прошлом году триумфатором вечера стала певица Дуа Липа.

Узнайте также, как прошла премия "Украинская песня года":

В номинации "Лучшая британская группа" победили инди-рокеры Foals. Лучшим молодым артистом признали Льюиса Капальди, а его трек Someone You Loved стала песней года.

Еще одна награда от Brit Awards ушла к рэперу Дэйву за лучший альбом под названием Psychodrama. В номинации "Лучший международный артист" победил рэпер Tyler, The Creator. А лучшей международной артисткой стала – Билли Айлиш.

Певица Билли Айлиш
Певица Билли Айлиш
Фото: Getty Images

Отметим также, что на церемонию пригласили украинского певца MONATIK. Среди почетных гостей были и Билли Айлиш, Джастин Бибер, Ариана Гранде, Сэм Смит, Эд Ширан, Coldplay и другие.

Напомним, что 26 января в США состоялась церемония награждения главной музыкальной премии "Грэмми-2020".

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