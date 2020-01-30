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Билли Айлиш выступит на церемонии вручения премии Оскар-2020

Пока неизвестно, какую песню исполнит певица

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:09
Певица Билли Айлиш
Певица Билли Айлиш
Фото: Getty Images

Американская певица Билли Айлиш, которая установила несколько рекордов премии Грэмми, выступит на церемонии вручения премии Оскар-2020. Об этом сообщается на сайте Американской киноакадемии.

Также смотрите в видео, у кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году:

Отмечается, что у Билли Айлиш будет "специальное представление", но, что именно она будет исполнять, пока держится в секрете.

В соцсетях уже обсуждают, что певица может выполнить свой хит Bad guy, который стал саундтреком к фильму "Скандал" с Шарлиз Терон и Марго Робби в главных ролях. Лента номинирована на премию в трех категориях.

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Напомним, певица Билли Айлиш исполнит главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die). Айлиш стала самой молодой исполнительницей в истории, которая приняла участие в записи саундтрека для фильма об агенте 007. Билли записала песню совместно со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом.

Церемонию вручения премии Оскар эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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