Биография и самые яркие роли Люка Перри: за что мы любим актера и секс-символа 90-х

Актер прославился благодаря роли в сериале "Беверли Хиллз 90210"

Люк Перри Фото: AFP

Звезда популярного молодежного сериала 90-х "Беверли-Хиллз 90210" Люк Перри умер после обширного инсульта. Актеру было 52 года. Популярность и признание как актера и секс-символа Люк получил именно после роли Дилана МакКэя. Сегодня.Lifestyle вспоминает биографию актера и его самые знаменитые роли в кино и сериалах.

Умер Люк Перри: биография актера

Умер Люк Перри Фото: AFP

Актерской карьерой Люк заинтересовался еще в 12 лет. Однако, фортуна никак не поворачивалась к нему лицом. Как признался сам актер, он 215 проб в Нью-Йорке, прежде чем получил предложение из рекламы. Вскоре он получил роль Дилана в сериале "Беверли Хиллз 90210", после которой он и стал знаменитым.

Люк также появился в двух полнометражных фильмах - кино-версии "Баффи - истребительницы вампиров" Джосса Уидона и "Предсмертное блаженство" - оба фильма вышли в прокат в 1992 году. Также Перри сыграл Лейна Фроста в драме "8 секунд" 1994 года. Пытаясь найти более интересные роли, актёр уходит из прославившего его сериала и принимает участие в итальянском фильме "Vacanze Di Natale '95", где играет самого себя. Также Люк снялся в независимой драме "Нормальная жизнь" с Эшли Джадд, фантастическом телевизионном триллере "Вторжение", драме "Мятеж", а также появился в эпизодической роли в фильме Люка Бессона "Пятый элемент". В 1999 Перри сыграл главную роль в фильме "Преследующие бурю", а в 2002 году появился в телевизионном фильме "Последние герои".

С 2001 по 2002 года актёр играл в шоу "Тюрьма Оз" канала HBO, где появился полностью обнажённым в роли преподобного Йеремии Клотера. С 2002 по 2004 снимался в пост-апокалиптической драме "Иеремия". В 2005 году появились слухи, что Перри должен был сыграть главную роль в фильме "День мертвецов 2: Эпидемия", но этого не случилось. В 2006 году актёр снимался в драме "Внезапная удача", рассказывающей о группе друзей, выигравших в лотерею. Шоу продержалось в эфире NBC 13 эпизодов. В 2007 году актёр получил роль Томми "Санты" Санторелли в фильме "Площадка 3", а в 2008 - в вестерне "Дуэль на пистолетах".

Мало кто знает, но он играл не только в сериалах, но и в полнометражных картинах, а также в театре. В 2001 году Перри сыграл на Бродвее роль Брэда Мейджорса в постановке фильма "Шоу ужасов Рокки Хоррора". В 2004 году исполнил главную мужскую роль Гарри в лондонской постановке "Когда Гарри встретил Салли", сыграв в дуэте с актрисой Элисон Ханниган в роли Салли.

Что касается личной жизни, то с 1993 по 2003 год Люк Перри был женат на Рэйчел Минни Шарп. У них есть двое детей - сын Джек и дочь Софи.

Самые яркие роли Люка Перри:

"Беверли-Хиллз 90210"

Люк Перри стал кумиром миллионов подростков и настоящим секс-символом 90-х после исполнения роли Дилана МакКэя в сериале "Беверли-Хиллз 90210". Многие руководители телеканала FOX были против назначения Перри. Последнее слово сказал продюсер проекта Аарон Спеллинг, который видел в Люке необходимую харизму и дух бунтарства. И он не прогадал. Со временем Люк признался, что:

"До самой своей смерти меня будут помнить, как Дилана МакКея. Это я его создал. Он мой"

Однако, его участие в телесериале продолжалось до шестого сезона, после Люк признал, что роль исчерпала себя и покинул проект. Актер возвращался на несколько серий в 9 и 10 сезонах, признав, что у него финансовые трудности. Кстати, недавно официально подтвердилось то, что сериал уже переснимают с оригинальным актерским составом. В проекте должен был участвовать и Люк Перри.

"Баффи - истребительница вампиров", 1992

Это фильм ужасов с элементами комедии. Люк Перри сыграл в фильме Пайка – интересную роль. По сюжету, Баффи Саммерс живет обычной жизнью пятнадцатилетней девочки в Лос-Анджелесе. Вскоре она узнает на лестнице своей родной школы от человека по имени Меррик, что она не простая школьница, а Избранная, которой суждено сражаться с демонами, вампирами и силами зла. И этот Меррик - ее Наблюдатель, призванный советом наблюдать, тренировать и готовить к этому призванию - к истреблению вампиров.

"Пятый элемент", 1997

Люку Перри досталась эпизодичная роль, но весьма запоминающаяся. Он сыграл парня Билли – ассистента ученого-археолога, который открыл нечто интересное. Появляется в картине в самом начале.

Напомним, 28 февраля Люк Перри был экстренно госпитализирован. Люка помещали в искусственную кому из-за "массированного" инсульта. Когда медики прибыли к нему домой, он еще мог отвечать, но состояние резко ухудшилось.

Стоит отметить, что Перри госпитализировали вскоре после того, как телекомпания Fox объявила о перезапуске знаменитого сериала с его участием "Беверли Хиллз 90210". В съемках были намерены задействовать и Люка Перри.

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