Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Биография Ирфана Хана: начало карьеры, первая популярность в Болливуде и смерть

Узнайте, как начиналась карьера иконы Болливуда

Дарина Алексеева
Сегодня, 15:24

Сегодня умер известный 53-летний индийский актёр Ирфан Хан, который сыграл в фильме "Миллионер из трущоб". В фильмографии Ирфана Хана – роли в таких фильмах, как "Миллионер из трущоб", "Её сердце", "Инферно", "Жизнь Пи", "Новый Человек-паук". Однако с 2018 года Ирфан Хан прекратил сниматься в кино, обнаружив у себя редкое заболевание – нейроэндокринную опухоль.

Узнаем, как начиналась актерская карьера звезды Болливуда и чем он навсегда запомнится своим поклонникам.

Биография актера Ирфана Хана
Биография актера Ирфана Хана
Фото: instagram.com/irrfan

Ирфан Хан родился в городе Джайпур, который называют "Розовым городом" из-за множества камней розового оттенка. В университете Ирфан изучал искусство, когда неожиданно получил стипендию на обучение в Национальной школе драмы в Нью-Дели. Актерская карьера Ирфана Хана началась со съемки в сериалах, а в 19 лет он дебютировал в индийском фильме "Салам, Бомбей". Режиссер фильма, Мира наир заметила Ирфана Хана на сцене, после чего пригласила его в Мумбаи. Ирфан получил роль ребенка, но из-за роста больше подошел на роль уличного писца.

В фильмографии актера были и неудачные фильмы, которые не получили признание зрителя, и актер собирался уйти из кино. Но в 2001 году Ирфан сыграл главную роль в фильме "Воин", который принес ему большую популярность и любовь зрителей.

"Я всегда возражаю против слова Болливуд. Эта индустрия имеет свою собственную технику, которая не имеет ничего общего с подражанием Голливуду. Она берет свое начало в театре Парси", – рассказал однажды Ирфан в интервью Guardian.

Ирфан Хан
Ирфан Хан
Фото: Imdb.com

В 2008 году Ирфан Хан получил роль инспектора во всем нам известном фильме "Миллионер из трущоб", который выиграл восемь премий "Оскар" и четыре "Золотых глобуса".

В начале апреля стало известно о смерти актера из "Звездных войн", жизнь которого унес коронавирус COVID-19.

Ранее весь мир простился с известным актером Кирком Дугласом:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
35-летний рэпер умер от COVID-19: последнее фото звезды при жизни "Я умерла быстро": Василий Вирастюк вспомнил о страшном сне после гибели жены Режиссер Иван Щеголев умер после заражения коронавирусом
кино смерть актер Болливуд
Реклама

Новости партнеров

Салат Лебединый пух с пекинской капустой: простой рецепт с фото
Салат Лебединый пух с пекинской капустой: простой рецепт с фото
Денис Попов против фото его девушки в купальниках
Денис Попов против фото его девушки в купальниках
Алла Пугачева показала, чем ее семья занимается в заточении
Алла Пугачева показала, чем ее семья занимается в заточении
Салат
Салат "Одуванчик" с кукурузой: пошаговый рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 16:06Fun

Что подарить на День матери 2020: самые лучшие варианты подарков маме

Сегодня, 11:54Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют годовщину свадьбы: история любви герцогов

Сегодня, 11:23Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Сегодня, 10:00Food

Как правильно варить уху на костре: полезные советы и рецепт

Сегодня, 07:05Fun

Получают по 1700 долларов: на фото показали юных фавориток Ким Чен Ына

Вчера, 19:39Fun

Когда Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

Вчера, 19:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 18:15Food

Как приготовить сочный шашлык из свинины

Вчера, 17:40Food

Как испечь классические синнабоны со сливочным кремом

Вчера, 16:10Шоу-бизнес

"Иная близость": Тина Кароль в годовщину смерти поделилась снимком мужа

Вчера, 12:22Fun

Радоница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

Вчера, 12:17Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 10:20Fun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

Вчера, 08:50Fun

Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео

27 апреляTravel

Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

27 апреляFood

Как правильно варить яйца: разные способы

Новости партнеров

Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Прекрасный освежающий салат
Прекрасный освежающий салат "Берлинский". Необычный рецепт
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Сырная намазка вместо масла за 10 минут
Сырная намазка вместо масла за 10 минут
Проверка сливочного масла на качество: простые способы
Проверка сливочного масла на качество: простые способы