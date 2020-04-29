Биография Ирфана Хана: начало карьеры, первая популярность в Болливуде и смерть

Узнайте, как начиналась карьера иконы Болливуда

Сегодня умер известный 53-летний индийский актёр Ирфан Хан, который сыграл в фильме "Миллионер из трущоб". В фильмографии Ирфана Хана – роли в таких фильмах, как "Миллионер из трущоб", "Её сердце", "Инферно", "Жизнь Пи", "Новый Человек-паук". Однако с 2018 года Ирфан Хан прекратил сниматься в кино, обнаружив у себя редкое заболевание – нейроэндокринную опухоль.

Узнаем, как начиналась актерская карьера звезды Болливуда и чем он навсегда запомнится своим поклонникам.

Биография актера Ирфана Хана Фото: instagram.com/irrfan

Ирфан Хан родился в городе Джайпур, который называют "Розовым городом" из-за множества камней розового оттенка. В университете Ирфан изучал искусство, когда неожиданно получил стипендию на обучение в Национальной школе драмы в Нью-Дели. Актерская карьера Ирфана Хана началась со съемки в сериалах, а в 19 лет он дебютировал в индийском фильме "Салам, Бомбей". Режиссер фильма, Мира наир заметила Ирфана Хана на сцене, после чего пригласила его в Мумбаи. Ирфан получил роль ребенка, но из-за роста больше подошел на роль уличного писца.

В фильмографии актера были и неудачные фильмы, которые не получили признание зрителя, и актер собирался уйти из кино. Но в 2001 году Ирфан сыграл главную роль в фильме "Воин", который принес ему большую популярность и любовь зрителей.

"Я всегда возражаю против слова Болливуд. Эта индустрия имеет свою собственную технику, которая не имеет ничего общего с подражанием Голливуду. Она берет свое начало в театре Парси", – рассказал однажды Ирфан в интервью Guardian.

Ирфан Хан Фото: Imdb.com

В 2008 году Ирфан Хан получил роль инспектора во всем нам известном фильме "Миллионер из трущоб", который выиграл восемь премий "Оскар" и четыре "Золотых глобуса".

В начале апреля стало известно о смерти актера из "Звездных войн", жизнь которого унес коронавирус COVID-19.

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