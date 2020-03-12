"Бладшот", "Толока" и "Малышка зомби": что посмотреть в кино на выходных

В украинский прокат выходят несколько новых фильмов

Не знаете, чем заняться на выходных или что посмотреть дома из новинок? На этой неделе 12-19 марта в украинском прокате боевик с Вином Дизелем, появившемся в трейлере "Форсажа 9", украинская мелодрама, триллер с Кети Холмс и другое. В материале Сегодня.Lifestyle узнайте, какие фильмы стоит посмотреть сегодня.

Группа засекреченных ученых возвращает к жизни морпеха Рея Харрисона, получившего смертельное ранение. В результате применения нанотехнологий он становится Бладшотом – биотехнологическим оружием, универсальным солдатом, у которого все стерто в памяти. Но в какой-то момент воспоминания возвращаются, Рэй узнает человека, который разрушил его жизнь и его семью. Бладшот высвобождается на свободу с жаждой возмездия.

В главную героиню Катерину влюбляются трое казаков. Свой выбор Катерина доверила судьбе, пообещав стать женой тому, кто сможет вызволить из плена ее брата. Двое из трех казаков погибают, пытаясь выполнить условие любимой, третьему удается спасти брата, но брат Катерины оказывается вовсе не ее братом…

В центре сюжета окажется приличная и благополучная семья из Англии. Однажды они переезжают в древний особняк Хилшир. Новая жизнь предвещает лишь одни перспективы до тех пор, пока младший сын не обнаруживает в доме загадочную куклу.

Этот фильм – продолжение истории и кукле, показанной в картине 2016 года режиссера Уильяма Брента Белла. В главных ролях снялись Кэти Холмс, Кристофер Конвери и Оуэн Йомэн.

В 1962 году на Таити воскрешают зомби для работы на тростниковых плантациях. Спустя 55 лет гаитянская девочка раскрывает семейную тайну своим школьным друзьям – не подозревая, что это спровоцирует одного из них к совершению необратимого поступка.

Новая киноверсия мировой сказки Карло Коллоди от известного режиссера Маттео Гарроне. Повествование об одном из самых популярных литературных героев – Пиноккио. Взбалмошный парниша убегает от отца и мчится навстречу приключениям с жаждой невероятных открытий, чтобы стать таким, как все.

Ранее мы писали, что мультфильм Pixar "Вперед" запретили в ряде стран из-за ЛГБТ-персонажа.

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