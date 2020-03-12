Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Бладшот", "Толока" и "Малышка зомби": что посмотреть в кино на выходных

В украинский прокат выходят несколько новых фильмов

Инна Петрова
Сегодня, 09:56

Не знаете, чем заняться на выходных или что посмотреть дома из новинок? На этой неделе 12-19 марта в украинском прокате боевик с Вином Дизелем, появившемся в трейлере "Форсажа 9", украинская мелодрама, триллер с Кети Холмс и другое. В материале Сегодня.Lifestyle узнайте, какие фильмы стоит посмотреть сегодня.

"Бладшот"

Группа засекреченных ученых возвращает к жизни морпеха Рея Харрисона, получившего смертельное ранение. В результате применения нанотехнологий он становится Бладшотом – биотехнологическим оружием, универсальным солдатом, у которого все стерто в памяти. Но в какой-то момент воспоминания возвращаются, Рэй узнает человека, который разрушил его жизнь и его семью. Бладшот высвобождается на свободу с жаждой возмездия.

"Толока"

В главную героиню Катерину влюбляются трое казаков. Свой выбор Катерина доверила судьбе, пообещав стать женой тому, кто сможет вызволить из плена ее брата. Двое из трех казаков погибают, пытаясь выполнить условие любимой, третьему удается спасти брата, но брат Катерины оказывается вовсе не ее братом…

"Кукла 2: Брамс"

В центре сюжета окажется приличная и благополучная семья из Англии. Однажды они переезжают в древний особняк Хилшир. Новая жизнь предвещает лишь одни перспективы до тех пор, пока младший сын не обнаруживает в доме загадочную куклу.

Этот фильм – продолжение истории и кукле, показанной в картине 2016 года режиссера Уильяма Брента Белла. В главных ролях снялись Кэти Холмс, Кристофер Конвери и Оуэн Йомэн.

"Малышка зомби"

В 1962 году на Таити воскрешают зомби для работы на тростниковых плантациях. Спустя 55 лет гаитянская девочка раскрывает семейную тайну своим школьным друзьям – не подозревая, что это спровоцирует одного из них к совершению необратимого поступка.

"Приключения Пиноккио"

Новая киноверсия мировой сказки Карло Коллоди от известного режиссера Маттео Гарроне. Повествование об одном из самых популярных литературных героев – Пиноккио. Взбалмошный парниша убегает от отца и мчится навстречу приключениям с жаждой невероятных открытий, чтобы стать таким, как все.

Ранее мы писали, что мультфильм Pixar "Вперед" запретили в ряде стран из-за ЛГБТ-персонажа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Marvel Studios выпустила финальный трейлер "Черной вдовы" Режиссер Михаил Ильенко: "Толока" - это детский калейдоскоп, только вместо разноцветных камней - минуты и века" MONATIK, Санина, Дантес и TAYANNA озвучили персонажей анимационного фильма «Тролли 2: Мировое турне»
кино афиша что посмотреть в кино
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Топ-7 модных стрижек в 2020 году
Топ-7 модных стрижек в 2020 году
"Пьяная?": Брежнева удивила дикими танцами под Меладзе (видео)
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов

Популярные статьи

Сегодня, 09:30Travel

Wizz Air, Ryanair, SkyUp и МАУ: какие рейсы отменяют и что делать с билетами

Сегодня, 07:23Fun

Аномально низкий мужчина показал своего брата-гиганта: фото

Вчера, 19:28Психология

Как заставить себя работать дома: пять эффективных правил

Вчера, 17:05Travel

Карта распространения коронавируса: названы самые опасные страны

Вчера, 16:04Fun

Кошка вернулась к хозяйке после 11 лет жизни на помойке: фото

Вчера, 15:04Fun

Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа: забавное видео

Вчера, 12:46Fun

Рыбу с "человеческими губами и зубами" показали на фото

Вчера, 12:04Wellness

Собака и клещи: как уберечь от паразитов домашних любимцев

Вчера, 11:41Шоу-бизнес

Группа "Время и Стекло" распалась: Надя Дорофеева и Позитив назвали причину

Вчера, 10:02Шоу-бизнес

Автомобили звезд: на чем передвигаются MONATIK, Потап и Дорофеева

10 мартаWellness

Как убрать живот за неделю: эффективные методы

10 мартаWellness

Как быстро избавиться от акне: проверенные домашние средства

10 мартаШоу-бизнес

Экс-жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новые отношения

10 мартаEvents

Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

10 мартаТехно

Насколько холодно в космосе: ученые дали ответ

10 мартаFun

8 Марта удалось на славу: девушка без платья на трассе пыталась поймать такси, видео

Новости партнеров

Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Звезда
Звезда "Великолепного века" поразила сменой имиджа. Фото
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Что произойдет с вашим телом, если перестать есть хлеб
Что произойдет с вашим телом, если перестать есть хлеб
Як змінилися актори серіалу «Бідна Настя»
Як змінилися актори серіалу «Бідна Настя»
Простые сырники из творога на сковороде
Простые сырники из творога на сковороде
Упражнения, которые помогут прокачать все тело всего за 10 минут
Упражнения, которые помогут прокачать все тело всего за 10 минут
Чизкейк с желатином без выпечки: находка для хозяйки
Чизкейк с желатином без выпечки: находка для хозяйки