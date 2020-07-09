В близком контакте: Джон Дэвид Вашингтон и Зендая снялись в секретном фильме во время пандемии

Фильм был написан и снят во время глобального карантина

Пока голливудские проекты соревнуются друг с другом за звание первого фильма, который начал съемки после карантина, новый фильм создателя сериала "Эйфория" был снят еще во время пандемии. В новом загадочном фильме сыграл звезда засекреченного боевика "Тенет" Джон Дэвид Вашингтон и звезда Disney Зендая. Фильм получил название "Малкольм и Мари" (Malcolm & Marie). Об этом сообщает Deadline.

Съемки киноленты уже завершены, а судя по первому кадру, который появился в сети, актеры были достаточно близки на съемочной площадке.

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В марте были приостановлены съемки второго сезона нашумевшего сериала о проблемных подростках "Эйфория", в котором Зендая играет главную роль. Тогда 23-летняя актриса и предложила создателю сериала – Сэму Левинсону, снять полнометражный фильм, пока все сидят дома. За шесть дней сценарий был готов.

Кадр из фильма "Малкольм и Мари" Фото: screenrant.com

Съемки "Малкольм и Мари" проходили в период с 17 июня по 2 июля в изолированном особняке с прозрачными стенами, расположенном в Калифорнии. Там же и проживала вся съемочная группа, включая супругу Сэма Левинсона – Эшли, которая выступила продюсером вместе с Кевином Туреном. Фильм профинансировали сами актеры и тройка продюсеров.

Где прошли съемки фильма "Малкольм и Мари" Фото: www.rammedearthworks.com

Также съемочная группа была сфокусирована на том, чтобы вся команда была в безопасности и соблюдались меры предосторожности от коронавируса.

Сюжет фильма засекречен, но, скорее всего, в фильме присутствуют отголоски того, через что весь мир проходит сейчас. Также предполагается, что фильм будет в чем-то схож с "Брачной историей" Ноа Баумбаха.

Ранее мы сообщали, что в Новой Зеландии разрешили продолжить съемки сериала "Властелин колец".

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