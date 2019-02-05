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Бог, киборг и бои: что посмотреть в кино на этой неделе

Киноманы порадуются новым премьерам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
"Интервью с Богом"
"Интервью с Богом"
Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 7 февраля выходят шесть новых премьер: украинский исторический экшн, драматический триллер, испано-французский триллер с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях, детский анимационный фильм, драматический детектив, а также фантастический боевик Роберта Родригеза. Предлагаем список новых премьер.

"Круты 1918"

Лента основана на реальных событиях 1918 года, которые произошли зимой на ж/д станции Круты. В центре сюжета – два брата Андрей и Алексей Савицкие. Они влюбляются в Софию. С приходом большевиков в Киев город наполняется "красными" агентами. Правительство УНР отправляет на борьбу с врагами все боеспособные части армии, включая юнкеров и студентов. 400 юношей, в число которых попали Андрей и Алексей, становятся против четырехтысячного хорошо вооруженного войска.

"Снегоуборщик/Холодная месть"

Снегоуборщик Нельс Коксман живет в небольшом городке на севере страны. Здесь все друг друга знают и уважают, а Коксмана тем более, ведь он – снегоуборщик. Совсем недавно Коксман стал Человеком года и городок гордится своим героем. Однако, в городе процветает наркоторговля. Сын снегоуборщика погибает, ввязавшись в плохую компанию. Убитый горем отец решает очистить город от бандитов, пока не погиб еще чей-то ребенок. Вот только методы Кокман выбрал далеко не мирные: он втихую подбирается к главарю банды Викингу, убирая с пути бандитов один за другим.

"Все знают"

В этой картине Пенелопа Крус воплощает испанку Лауру, которая сейчас живет в Буэнос-Айресе и отправляется на свадьбу сестры в родной городок, что расположен недалеко от Мадрида. Но в ночь свадьбы исчезает ее дочь Ирен (Карла Кампра), и семья вместе с бывшим Лауры Пако, которого воплощает Хавьер Бардем, собирается вместе, чтобы понять, что делать. Пако рассказывает, что Ирен была с Фелипе, но она сказала ему, что устала и отправилась спать. Сестра Лауры Ана (Инма Куэста), которая все еще одета в свадебное платье, предполагает, что девушке что-то подсыпали в бокал, и предлагает звонить в полицию, но Лаура боится это делать, поскольку не хочет, чтобы похитители навредили ее дочери.

Фильм открывал 71 Каннский кинофестиваль в 2018 году, вызвал неоднозначное мнение у кинокритиков.

"Лего. Фильм 2"

Это продолжение "Лего. Фильм". Героям предстоит снова собраться вместе, через пять лет. Теперь над Бриксбургом нависла угроза в виде инопланетян LEGO DUPLO. Они разрушают местность быстрее, чем жителям города удается ее перестроить. Спустя некоторое время, к ним на планету прилетает корабль из Подруженской Системы и забирает друзей Эммета – Люси, Бетмена. 

"Интервью с Богом"

Молодой журналист Пол Ашер получил согласие на интервью с человеком, называющим себя Богом. Этот разговор очень важен для Ашера, ведь парень находится в глубоком психологическом кризисе. Еще недавно Ашер вернулся из Афганистана, развелся с женой и еле справляется с грузом воспоминаний, его мучают кошмары, он уже ни во что не верит. На интервью у журналиста будет всего 3 дня, по истечении которых он должен осознать, кем же на самом деле является Бог.  

"Алита: Боевой ангел"

Сюжет картины основан на истории о женщине-киборге, которую находит и чинит Доктор Идо. Придя в сознание, киборг ничего не может вспомнить, однако с удивлением обнаруживает, что владеет боевыми приемами. В итоге она начинает искать утерянные воспоминания.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 24 января можно будет посмотреть семь новых премьер: американский боевик со Сильвестром Сталлоне, комедию с Дженнифер Лопес и Ванессой Хадженс, еще одну комедию, триллер украинского режиссера, драму, британский триллер с Джерардом Батлером и фильм ужасов.

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Источник: Сегодня
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