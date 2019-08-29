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Богдан Хмельницкий и Леся Украинка заговорили голосами украинских звезд в новом проекте "Книга-мандрівка. Україна"

Новый сезон сериала "Книга-мандрівка. Україна" стартовал 27 августа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Кадр из видео "Книга-мандрівка. Україна"
Кадр из видео "Книга-мандрівка. Україна"
Фото: YouTube

27 августа стартовал новый сезон сериала "Книга-мандрівка. Україна". Это первый украинский анимационный проект, основанный на реальных событиях и нереальных приключениях удивительных украинцев.

Смотрите видео о том, как украинские звезды помнят персонажей мультфильмов 90-х:

Что может рассказать о Богдане Хмельницком его булава, а об Александре Довженко его дневник? Почему с Иваном Мазепой неразлучны две его спутницы — Зрада и Перемога? Как одессит спас мир от Холеры? Эти и другие нереальные приключения реальных украинцев можно будет увидеть в 25 сериях "Книги-мандрівки". Зрителей ждут сюжеты, раскрывающие wow-факты из истории, культуры, географии, искусства и науки Украины.

Над сериалом работала команда из более чем 80 специалистов — иллюстраторов, аниматоров, сценаристов, режиссеров, продюсеров, музыкантов, звукорежиссеров. В озвучке участвовали телеведущие Майкл Щур и Янина Соколова, певец Валерий Харчишин, писательница Ирэна Карпа, актер Остап Ступка и другие известные украинцы. Всего планируется создать 45 эпизодов, в том числе спецпроект, посвященный украинской игре престолов — Киевской Руси.

27 августа на YouТube-канале "Книги-мандрівки" состоялась премьера первых двух серий нового сезона. Одна из них рассказывает о том, кто, когда и зачем создал борщ. Создатели сериала также не могли пропустить 163 годовщину со дня рождения Ивана Франко, поэтому в этот же день появилась вторая серия — с рассказом о выдающемся украинском писателе.

Проект начался в 2018 году с книги-бестселлера "Книга-мандрівка. Україна". Идею и концепцию разработали Ирина Тараненко и Юлия Курова, основательницы креативного агентства Green Penguin. Они же стали шоуранерами мультсериала, снятого в новаторском для Украины формате эдьютейнмент (с англ. education+entertainment, образование и развлечение). Первый сезон сериала посмотрели более миллиона зрителей, и он даже вышел за пределы Украины благодаря английским, немецким и японским субтитрам.

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"В сериале "Книга-мандрівка. Україна" мы рассказываем о важных достижениях украинцев, о нашей истории, которую столетиями переписывали. Мы очень хотим, чтобы об Украине и ее удивительных людях знал весь мир. Ведь нам есть чем гордиться! Давайте же сделаем это вместе. Все мультфильмы можно смотреть в свободном доступе на YouТube. Присоединяйтесь!" — отметила одна из создателей сериала Ирина Тараненко.

Напомним, ранее журналистка и телеведущая Янина Соколова опубликовала разместила тизер фильма "Я, Нина". Это мультимедийный проект, целью которого является изменение отношения социума к онкобольным и больных раком к самим себе. Фильм основан на реальных событиях и покажет жизнь известной телеведущей.

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