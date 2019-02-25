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"Богемная рапсодия" получила третий "Оскар" за лучший монтаж

На статуэтку претендовали еще четыре фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:28
"Богемная рапсодия" лишилась номинации
"Богемная рапсодия" лишилась номинации
Фото: YouTube

"Оскар" за лучший монтаж получил фильм "Богемная рапсодия". В этой номинации также были фильмы "Власть", "Фаворитка", "Черный клановец", "Зеленая книга".

Стоит отметить, что съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре", сейчас пребывает на красной дорожке. Дэн Кушнарев, а также Олесь Середицкий пристально следят за селебритис на 91-й церемонии вручения наград премии "Оскар".

Также сайт "Сегодня" ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Смотрите видео о том, как проходила подготовка кинопремии "Оскар 2019":

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Источник: Сегодня
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