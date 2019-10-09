Больше не Грозный Глаз: звезда поттерианы сыграет Дональда Трампа в новом сериале

В основе сюжета шоу – мемуары экс-директора ФБР Джеймса Коми

Брендан Глисон Фото: YouTube

Актеры Брендан Глисон ("Мистер Мерседес") и Джефф Дэниелс ("Призрачная башня") вместе снимутся в новом, пока безымянном, мини-сериале канала CBS, пишет Variety.

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В основе сюжета шоу – мемуары экс-директора ФБР Джеймса Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство". В своей книге Джеймс описывает работу в ведомстве, начиная с "почтового скандала" Хиллари Клинтон и заканчивая исследованием сложных отношений президента США Дональда Трампа с Россией. Автор называет Трампа человеком, "не связанным правдой", и утверждает, что стиль его руководства страной продиктован эгоизмом.

Звезда поттерианы Глисон и сыграет 45-го президента США Дональда Трампа, а Джефф Дэниелс примерит образ самого Джеймса Коми.

Сценаристом и режиссером проекта выступит Билли Рэй, который прокомментировал выбор актера на роль Трампа. Производство сериала стартует в ноябре, дата премьера пока не известна.

Напомним, популярный сериал "Мистер Мерседес", который основан на произведениях писателя Стивена Кинга, продлен на третий сезон.

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