Борьба за признание и независимость: появился впечатляющий трейлер драмы с Кирой Найтли "Колетт"

Фильм сосредоточится на браке Колетт с писателем и журналистом Анри Готье-Вилларом

Кира Найтли. Кадр из фильма "Колетт"

Известная актриса, звезда фильмов о пиратах Карибского моря Кира Найтли, которая раскрыла секреты своей красоты, сыграла в новой биографической драме "Колетт". Актриса воплощает скандальную французскую писательницу в первом трейлере киноленты.

В сети появился уже второй трейлер биографической драмы. Фильм сосредоточится на браке Колетт с писателем и журналистом Анри Готье-Вилларом, за которого она вышла замуж в 20 лет. Она писала для него автобиографические романы о Клодине, которые Готье-Виллар выдавал за свои произведения. Постепенно Колетт отдалилась от мужа, стала публиковаться под собственным именем, бороться за независимость и открывать свою сексуальность, пережив несколько романов с женщинами.

Анри Готье-Виллара в ленте сыграл Доминик Уэст, известный по ролям в "Улыбке Моны Лизы" с Джулией Робертс и новой "Ларе Крофт" с Алисией Викандер. Режиссером фильма стал автор драмы "Все еще Элис" с Джулианной Мур и Кристен Стюарт Уош Уэстмоленд.

В американский прокат картина "Колетт", где также появятся Элинор Томлинсон и Фиона Шоу, выйдет в сентябре.

Напомним, уже уже есть первый трейлер биографической драмы.