Образы легендарного Дэвида Боуи, которые повлияли на нас

Мы не могли обойти событие стороной и решили вспомнить самые яркие образы легенды

Дэвид Боуи. Фото: Getty

Легендарный британский певец Дэвид Боуи, который умер в 2016 году, постоянно перевоплощался, будто умирая и рождаясь заново, но всегда оставался верен самому себе. Его метаморфозы вдохновили хореографа Дуайта Родена на создание постановки Stardust, премьера которой состоится уже 25 ноября. Мы не могли обойти событие стороной и решили вспомнить самые яркие образы легенды.

Зигги Стардаст

Дэвид Боуи Фото: Getty

Одним из культовых образов Дэвида Боуи — рокер-инопланетянин Зигги Стардаст. Этот альтер-это стал главным героем пятого студийного альбома Боуи The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 1972 года. На создание образа Боуи вдохновил японский театр кабуки, а костюмы для турне в поддержку альбома для музыканта создавал японский дизайнер Кансаи Ямамото.

Аладдин Сейн

Дэвид Боуи Фото: discogs.com

Идея нарисовать знаменитую молнию на лице Боуи принадлежит фотографу Брайану Даффи, который снимал икон стиля и музыки в 60-70х. По одной из версий это разделение Боуи на двух персонажей: Зигги Стардаста и Аладдина Сейна, который был новым персонажем, но при этом — американизированной версией Стардаста.

Майор Том

Дэвид Боуи Фото: Getty

Майор Том — это космонавт, потерявший связь с Землей и оставшийся в открытом космосе в Space Oddity. В начале восьмидесятых, в Ashes to Ashes, он превратился в наркомана из психиатрической лечебницы — так Боуи попрощался с 70-ми и на этот раз спел о самом себе. Вот так вот Боуи придумывал своих персонажей и играл их на сцене!

Белый Герцог

Дэвид Боуи Фото: Getty

Образ Изможденного Белого Герцога считался "расширенной" версией Томаса Джерома Ньютона – персонажа, сыгранного музыкантом в фильме "Человек, который упал на Землю". Это самое романтичное альтер-эго Боуи, которое было по душе особенно фанатам женского пола.

Напомним, звукозапись британского музыканта Дэвида Боуи, найденная после его смерти, ушла с молотка на аукционе в Великобритании за 51 тысячу долларов.