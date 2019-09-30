Боулинг, танцы и погони: вышел крутой трейлер спин-оффа фильма "Большой Лебовски"

Фильм рассказывает об одном из героев картины – Хесусе Кинтана

Кадр из фильма "Броски Хесуса" Фото: YouTube

Те, кто посмотрел фильм "Большой Лебовски" уже не останется равнодушным к дальнейшим приключениям персонажей их этой картины. Недавно стало известно, что в скором времени на экраны выйдет спин-офф фильма. А теперь в сети появился первый трейлер криминальной комедии Джона Туртурро "Броски Хесуса".

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Фильм рассказывает об одном из героев картины – Хесусе Кинтана. Режиссером "Бросков Хесуса" стал сам Джон Туртурро, а главные роли сыграли Джон Туртурро, Бобби Каннавале, Одри Тоту, Пит Дэвидсон, Джон Хэмм и Сьюзан Сарандон.

Сами братья Коэн много раз сообщали фанатам картины, что продолжение они снимать не планируют. Зато Джон Туртурро, у которого было не так уж много экранного времени в фильме, давно хотел снова исполнить роль Хесуса. В 2014 году братья Коэн дали Джону разрешение на использование этого персонажа.

Мировая премьера фильма состоится 17 октября.

Напомним, раньше сообщалось о том, что братья Коэны не будут снимать продолжение фильма.

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