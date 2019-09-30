Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Боулинг, танцы и погони: вышел крутой трейлер спин-оффа фильма "Большой Лебовски"

Фильм рассказывает об одном из героев картины – Хесусе Кинтана

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:06
Кадр из фильма "Броски Хесуса"
Кадр из фильма "Броски Хесуса"
Фото: YouTube

Те, кто посмотрел фильм "Большой Лебовски" уже не останется равнодушным к дальнейшим приключениям персонажей их этой картины. Недавно стало известно, что в скором времени на экраны выйдет спин-офф фильма. А теперь в сети появился первый трейлер криминальной комедии Джона Туртурро "Броски Хесуса".

Узнайте также, почему возник скандал вокруг фильма "Мулан":

Фильм рассказывает об одном из героев картины – Хесусе Кинтана. Режиссером "Бросков Хесуса" стал сам Джон Туртурро, а главные роли сыграли Джон Туртурро, Бобби Каннавале, Одри Тоту, Пит Дэвидсон, Джон Хэмм и Сьюзан Сарандон.

Читайте также:
"Большой Лебовски" возвращается: Джефф Бриджес опубликовал интригующее видео

Сами братья Коэн много раз сообщали фанатам картины, что продолжение они снимать не планируют. Зато Джон Туртурро, у которого было не так уж много экранного времени в фильме, давно хотел снова исполнить роль Хесуса. В 2014 году братья Коэн дали Джону разрешение на использование этого персонажа.

Мировая премьера фильма состоится 17 октября.

Напомним, раньше сообщалось о том, что братья Коэны не будут снимать продолжение фильма.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Большой Лебовски" возвращается: Джефф Бриджес опубликовал интригующее видео Без Чувака: когда состоится премьера спин-оффа "Большой Лебовски" Теракт в музее, сирота Тео и украинец Борис: впечатления от премьеры фильма "Щегол"
фильм трейлер спин-офф Большой Лебовски Броски Хесуса
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Вкуснота из картошки: жарим как повара новыми способами
Вкуснота из картошки: жарим как повара новыми способами
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу

Популярные статьи

Вчера, 10:50Техно

Электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение

Вчера, 07:59Fun

29 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 29 сентября – 5 октября для всех знаков зодиака

28 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

28 сентябряШоу-бизнес

Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото

28 сентябряШоу-бизнес

"Я – актриса": звезда "Крепостной" рассказала о романе с партнером по "Танці з зірками"

28 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии

28 сентябряТехно

Игра PUBG станет бесплатной для Украины

28 сентябряEvents

Новолуние 28 сентября 2019: действенные ритуалы

27 сентябряШоу-бизнес

Главное за неделю: скандал вокруг Олега Винника и признание Ольги Сумской

27 сентябряШоу-бизнес

Завещание и скандал с фото: последние новости об Анастасии Заворотнюк

27 сентябряШоу-бизнес

"Не хочется расставаться": Настя Каменских поделилась семейным фото с Потапом

27 сентябряFood

Как испечь яблочный пирог "Невидимый": классический рецепт

27 сентябряШоу-бизнес

Как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк: экс-сотрудница клиники продает фото

27 сентябряFun

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

27 сентябряWellness

Сильная магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие сутки

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
41-річна Ані Лорак показала фігуру в зухвалому міні (фото)
41-річна Ані Лорак показала фігуру в зухвалому міні (фото)
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Ученые назвали продукты, способные вызывать рак
Ученые назвали продукты, способные вызывать рак
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Лучший пол для кухни: 3 варианта
Лучший пол для кухни: 3 варианта
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
12 дизайнерских находок для обустройства кухни
12 дизайнерских находок для обустройства кухни