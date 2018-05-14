Брэд Питт, Бритни Спирс, Стивен Хокинг и Илон Маск: в каких сериалах снялись звезды мирового масштаба

Например, Илон Маск играл в эпизоде "Теории большого взрыва"

Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Даже самые именитые и известные актеры не стесняются играть эпизодические роли в долгоиграющих рейтинговых сериалах. Например, смотришь свое любимое шоу, а тут появляется Брэд Питт или Кэти Перри или, даже, сам Илон Маск. В своей подборке мы собрали эпизоды комедийных сериалов, где появлялись знаменитости.

"Друзья"

Дольше всего участие в съемках принимал Брюс Уиллис. В сериале он встречался с Рейчел и был папой новой девушки Росса. Полюбился и больше всего запомнился зрителям он за момент с зеркалом.

В 8 сезоне Брэд Питт сыграл одноклассника Моники и Рейчел, который в школе был пухленьким, а по истечению лет стал очень даже симпатичным.

В 1 сезоне "Друзей" снимался сам Джордж Клуни. Он вместе с Ноа Уайли играют врачей, с которыми флиртовали Моника и Рейчел.

Во 2 сезоне появился сам Жан-Клод Ван Дамм.

В той же серии появилась одноклассница Чендлера – Джулия Робертс.

Еще в "Друзьях" снимались: Чарли Шин, Бен Стиллер, Робин Уильямс, Хью Лори, Риз Уизерспун, Вайнона Райдер, Алек Болдуин, Анна Фэрис и многие другие.

"Как я встретил вашу маму"

В этом сериале снималось также много знаменитостей: Энрике Иглесиас сыграл роль Гейла – парня Робин.

Бритни Спирс сыграла роль наивной Эбби, и с ней Тед в 3 сезоне собирался построить отношения.

В шоу также принимал участие и боксер Майк Тайсон.

Эпатажная певица Кэти Перри сыграла роль двоюродной сестры Зоуи.

Роль жесткого психолога сыграла Дженнифер Лопес.

"Теория большого взрыва"

В одном из эпизодов сериала герои встречают в ресторане Стива Возняка. Шелдон пытается получиться автограф на своем Apple II.

В "Теории большего взрыва" снимался один из самых известных ученых современности – Стивен Хокинг, который умер.

Миллиардер Илон Маск также "засветился" в "Теории большого взрыва". Он не дает скучать Говарду, когда тот моет посуду во имя благотворительности.

Напомним, фанаты ждут продолжения самого громкого проекта HBO за всю историю – сериала "Игра престолов", и ищут что же смотреть дальше. Мы предлагаем небольшую подборку сериалов, которые выходили на этом американском кабельном телеканале. Это достойные проекты с интересными сюжетными линиями.