Брэд Питт, Лора Дерн, Хоакин Феникс и другие: гильдия киноактеров США раздала награды

Награды получили актер за роли в нашумевших фильмах

Брэд Питт Фото: Getty Images

В США состоялась церемония награждения премии "Гильдии киноактеров США" (Screen Actors Guild 2020). Отметим, что на днях свои награды получили продюсеры.

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В номинации "Лучшая мужская роль" победил Хоакин Феникс – за роль в картине "Джокер". Актер обошел Леонардо Ди Каприо ("Однажды в. Голливуде"), Кристиана Бэйла ("Ford против Ferrari"), Адама Драйвера ("Брачная история") и Терона Эджертона ("Рокетмен").

В номинации "Лучшая женская роль" награду получила Рене Зеллвегер за "Джуди" – картину Руперта Гулда о Джуди Гарленд. В этой номинации с Рене соперничали Синтия Эриво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Лупита Нионго ("Мы") и Шарлиз Терон ("Скандал").

Рене Зеллвегер Фото: Getty Images

Приз в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" достался Брэду Питту за роль Клифа Бута "Однажды в Голливуде". Конкуренцию ему составляли Аль Пачино и Джо Пеши ("Ирландец"), Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству") и Джейми Фокс ("Просто помиловать").

Брэд Питт Фото: Getty Images

За лучшую женскую роль второго плана статуэтку получила Лора Дерн ("Брачная история"), обойдя Николь Кидман и Марго Робби ("Скандал"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо") и Дженнифер Лопес ("Стриптизерши").

Лора Дерн Фото: Getty Images

Премию в номинации "Лучший актерский состав в игровом кино" взяли южнокорейские "Паразиты" Пон Чжун Хо. Они сражались со Скорсезе ("Ирландец"), Тарантино ("Однажды в... Голливуде", Роучем ("Скандал") и Вайтити ("Кролик Джоджо").

Отметим, что премия Screen Actors Guild была учреждена в 1933 году и к этому дню объединила порядка 165 тысяч артистов кино и телевидения. Свою премию Гильдия раздает с 1995 года.

Напомним, ранее в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус 2020", где назвали главных лауреатов премии.

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