Брэд Питт воссоединяется с Дженнифер Энистон для особенного события

Актеры появятся вместе на экране

Звездные экс-супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт, с родителями которого Анджелина Джоли запрещает видеться их детям, снова появятся вместе на экране. Актеры примут участие в чтениях знаменитой комедии 80-х – "Весёлые времена в школе Риджмонт". Об этом сообщает CNN.

Эта молодежная комедия была снята по мотивам сценария и книги Кэмерона Кроу, который написал ее, когда наблюдал за учениками старшей школы в Сан-Диего.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт Фото: Getty Images

В чтениях примут участие и другие известные актеры. Например, Шон Пенн, который сыграл в комедии, тоже присоединится к Энистон и Питту, а также Джимми Киммел, Морган Фримен, Мэттью МакКонахи и Джулия Робертс.

Это уже не первый раз в этом году, когда знаменитые актеры воссоединяются на публике. В январе этого года Дженнифер Энистон и Брэд Питт подогрели слухи о воссоединении, когда обнимались за кулисами Премии Гильдии киноактёров США. Тогда Энистон получила награду за выдающуюся роль актрисы в драматическом сериале.

Прямой эфир чтения будет транслироваться в Facebook и TikTok. Мероприятие организовано с целью сбора финансов для некоммерческой организации актера Шона Пенна Community Organized Relief Effort (CORE), которая способствует тестированию вакцины против COVID-19 в лабораториях Лос-Анджелеса.

Напомним, что недавно Шон Пенн подтвердил свою тайную "коронавирусную" свадьбу с 28-летней актрисой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться