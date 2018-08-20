Британцы назвали кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда

Проведет опрос, кого зрители считают идеальным кандидатом на роль Джеймса Бонда после ухода Дэниела Крейга

Том Харди. Фото: Getty

Недавно стало известно, что Дэниел Крейг в очередной (и многие молятся, чтобы на этот раз точно последний) раз собирается примерить смокинг агента 007, в Великобритании выбирают, кто должен заменить актера в роли Джеймса Бонда. Результаты оказались совершенно неожиданными.

Сеть британских кинотеатров ODEON решила провести опрос среди зрителей, чтобы выяснить, кого же сами зрители считают идеальным кандидатом на роль Джеймса Бонда после ухода Дэниела Крейга.

Неожиданно большинство проголосовали за Идриса Эльбу – 26% участников опроса полагают, что настало время для первого в истории темнокожего Бонда. Ненамного уступил коллеге Том Харди – за него проголосовали 22%. Остальные же потенциальные кандидаты на роль Джеймса Бонда существенно отстают – Том Хиддлстон набрал 11% голосов, а Джеймс Нортон и Эйдан Тернер – по 5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Назван самый некрасивый Джеймс Бонд

Отметим, что Дэниел Крейг на съемочную площадку "Бонда 25" отправится в декабре этого года, а премьера юбилейной части Бондианы намечена на 25 октября 2019.

Напомним, недавно актер Пирс Броснан, который известен по роли Джеймса Бонда, рассказал, кого он хотел бы видеть в роли агента 007 после ухода Дэниела Крейга.