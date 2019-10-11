Британская певица Charli XCX выпустила клип, снятый в Киеве

Видео снимали на Троещине

Charli XCX Фото: instagram.com/charli_xcx

Британская певица Charli XCX выпустила новый клип на песню "White Mercedes". Ролик был снят на пустыре в киевском районе Троещина. Отметим, что эта локация уже появлялась в музыкальных видео таких зарубежных звезд, как Foals, Paolo Nutini и MØ.

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В клипе Charli XCX поет в подвешенном на погрузчике белом автомобиле, танцует на крыше пикапа, наблюдает за уничтожением машин и гладит белоснежного коня. Песня при этом посвящена сложным романтическим переживаниям лирической героини, которая считает, что не заслуживает своего возлюбленного.

На YouTube фанаты певицы заметили, что в клипе все же не фигурирует ни одного автомобиля марки Mercedes. "Ни один Mercedes не пострадал при создании этого видео", – шутят в комментариях.

Над производством клипа для британской певицы работала украинская продакшн-студия Radioaktive Film, которая ранее сотрудничала с такими музыкантами, как Hurts, Rag’n’Bone Man, Tame Impala, Twenty One Pilots, FK Twigs и Coldplay.

Напомним, недавно китайский бойбэнд WayV представил новый клип на песню Take Off, снятый в украинской столице.

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