Британский певец Дэвид Крейг выступит в Киеве

Артист везет в Украину DJ-шоу TS5

Дэвид Крейг. Фото: пресс-служба

Культовый британский певец и автор песен Дэвид Крейг выступит в Киеве 16 декабря в клубе Stereo Plaza с самым обсуждаемым DJ-шоу TS5, которое уже покорило Европу.

Дуэт Крейга со Стингом "Rise and fall" занял второе место в британском чарте Billboard. Элтон Джон называет Дэвида надеждой британской поп-музыки. Даже живой классик Стиви Уандер изъявил желание посотрудничать с Крейгом. Но сам Крейг в шутку или всерьез заявил, что мечтает записать что-нибудь с Дженнифер Лопеc.

Дэвид Крейг – это жгучая смесь таланта, харизмы и успеха. Его мать – еврейка, отец – гренадин. Музыкой он занимается с самого детства. После выхода его дебютного альбома, который был продан тиражом 1,5 млн копий в одних только США, критики назвали его номером один среди музыкантов.

На счету 37-летнего Крейга – 15 млн проданных альбомов по всему миру и несколько номинаций "Грэмми". Его хит "7 days" попал в топ-10 Billboard и был продан тиражом 4,5 млн экземпляров. Только за последний год данный трек скачивали 290 млн раз. Но и это еще не все! Его диск "Slicker than you raverage" дважды становился платиновым, а альбом "Trust me", выпущенный в 2007 году, стал золотым.

Крейг уже пообещал, что привезет в Киев много неожиданных сюрпризов. Например, он исполнит свою главную новинку – сингл "Ik now you", который записывал в тандеме с английской инди-поп-группой Bastille.

Напомним, британский певец Том Оделл приедет в Украину в поддержку своего нового альбома Jubilee Road, который должен выйти в октябре 2018 года. Концерт артиста состоится в двух городах – 5 февраля 2019 года в Киеве и 6 февраля во Львове.