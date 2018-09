Британский певец Том Оделл выступит в Киеве и во Львове

Концерты пройдут в поддержку нового альбома Jubilee Road, который должен выйти в октябре 2018 года

Tom Odell. Фото: Amazon.com

Известный британский певец Том Оделл, который должен был выступить на фестивале Atlas Weekend 2018, однако отказался от участия, приедет в Украину в поддержку своего нового альбома Jubilee Road, который должен выйти в октябре 2018 года. Концерт артиста состоится в двух городах – 5 февраля 2019 года в Киеве и 6 февраля во Львове.

Отметим, что дебютный альбом Тома Оделла под названием Long Way Down вышел 24 июня 2013 года. Парень рос на музыке Элтона Джона, Дэвида Боуи, Боба Дилана, Леонарда Коэна, Radiohead и многих других. Одел неоднократно выступал на показах именитых дизайнеров, фестивалях и однажды должен был петь на разогреве перед концертом легендарных The Rolling Stones, но из-за проблем со здоровьем не смог этого сделать.

