Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Будь леди", – говорили они: Синтия Никсон вызвала бурную реакцию Сети новым видео

Актриса рассказала о давлении, которое оказывают на женщин по поводу их внешнего вида

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01

Американская актриса и феминистка Синтия Никсон, которая ранее ушла в политику и претендовала пост губернатора штата Нью-Йорк, снялась в новом ролике для журнала Girls Girls Girls. Она выступила с речью, в которой кратко рассказала о давлении, которое оказывают на женщин по поводу их внешнего вида.

Смотрите также подробности о том, что Синтия Никсон начала политическую карьеру:

Режиссером нового видеоролика Be a Lady They Said (с английского – "Будь леди", – говорили они) стал Пол Маклин, а продюсером – Клер Ротштайн. Автором слов стала блогер Камиль Rainville, которая в декабре 2017 года опубликовала в своем блоге яркую речь.

В видео 53-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" предстала в строгом классическом костюме, с лаконичной прической и макияжем с акцентом на глазах. Женщина озвучила навязанные обществом правила, по которым вроде как должны жить женщины и которые касаются их внешнего вида и поведения.

Читайте также:
Звезда сериала "Секс в большом городе" показала сына-трансгендера

"Не будь слишком толстой. Не будь слишком худой. Набери вес. Похудей. Перестань есть так много. Не ешь слишком быстро. Заказывай салат. Не ешь углеводы. Тебе надо сбросить вес. Садись на диету. Боже, ты похожа на скелет. Почему бы тебе просто не поесть? Ты выглядишь больной. Ешь бургер. Мужчины любят женщин с мясом на костях. Будь легкой. Будь маленькой. Будь ласковой. Будь женственной. Будь леди, – говорили они. Не говори слишком громко. Не говори слишком много. Не будь напуганной. Почему ты такая несчастная? Не будь сукой. Не будь такой наглой. Не будь такой эмоциональной, не плачь, не кричи, не ругайся. Ты когда-то станешь доброй женой. Возьмешь его фамилию. Ты переписала свое имя? Сумасшедшая феминистка. Роди ему детей. Ты не хочешь детей? Когда-нибудь захочешь. Ты изменишь свое мнение", – сказала на камеру Синтия Никсон.

Напомним, ранее Синтия Никсон призналась, что актрис "Секса в большом городе" заставляли худеть во время съемок сериала.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак
видео актриса речь Синтия Никсон
Реклама

Новости партнеров

Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Энрике Иглесиас и Анна Курникова ждут третьего ребенка
Энрике Иглесиас и Анна Курникова ждут третьего ребенка
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке
"Время не щадит никого": Пугачева поразила внешним видом

Популярные статьи

Сегодня, 12:38Wellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

Сегодня, 08:55Food

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 01:37Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 16:18Fun

Масленица-2020: поздравления и открытки

Вчера, 15:39Шоу-бизнес

Экс-невеста Владимира Кличко показала фото боксера с дочкой

Вчера, 15:30Афиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

Вчера, 14:27Food

Три рецепта тонких блинов на молоке

Вчера, 13:41Wellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

Вчера, 13:19Fun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

Вчера, 12:58Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 12:24Fun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

Вчера, 10:33Fun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

Вчера, 10:05Food

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

Вчера, 08:30Шоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

Вчера, 06:10Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

23 февраляFun

23 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Салат Оливье классический советский, пошаговый рецепт с фото
Салат Оливье классический советский, пошаговый рецепт с фото
Лаваш с яйцом и огурцом. Рецепт с фото
Лаваш с яйцом и огурцом. Рецепт с фото
Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт
Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт
"Какой ужас!": Настю Каменских распекли в сети за фотошоп
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые связали рак с физической активностью
«Рот, як у жаби»: Ані Лорак не впізнали після чергової пластики
«Рот, як у жаби»: Ані Лорак не впізнали після чергової пластики