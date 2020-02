"Будь леди", – говорили они: Синтия Никсон вызвала бурную реакцию Сети новым видео

Актриса рассказала о давлении, которое оказывают на женщин по поводу их внешнего вида

Американская актриса и феминистка Синтия Никсон, которая ранее ушла в политику и претендовала пост губернатора штата Нью-Йорк, снялась в новом ролике для журнала Girls Girls Girls. Она выступила с речью, в которой кратко рассказала о давлении, которое оказывают на женщин по поводу их внешнего вида.

Режиссером нового видеоролика Be a Lady They Said (с английского – "Будь леди", – говорили они) стал Пол Маклин, а продюсером – Клер Ротштайн. Автором слов стала блогер Камиль Rainville, которая в декабре 2017 года опубликовала в своем блоге яркую речь.

В видео 53-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" предстала в строгом классическом костюме, с лаконичной прической и макияжем с акцентом на глазах. Женщина озвучила навязанные обществом правила, по которым вроде как должны жить женщины и которые касаются их внешнего вида и поведения.

"Не будь слишком толстой. Не будь слишком худой. Набери вес. Похудей. Перестань есть так много. Не ешь слишком быстро. Заказывай салат. Не ешь углеводы. Тебе надо сбросить вес. Садись на диету. Боже, ты похожа на скелет. Почему бы тебе просто не поесть? Ты выглядишь больной. Ешь бургер. Мужчины любят женщин с мясом на костях. Будь легкой. Будь маленькой. Будь ласковой. Будь женственной. Будь леди, – говорили они. Не говори слишком громко. Не говори слишком много. Не будь напуганной. Почему ты такая несчастная? Не будь сукой. Не будь такой наглой. Не будь такой эмоциональной, не плачь, не кричи, не ругайся. Ты когда-то станешь доброй женой. Возьмешь его фамилию. Ты переписала свое имя? Сумасшедшая феминистка. Роди ему детей. Ты не хочешь детей? Когда-нибудь захочешь. Ты изменишь свое мнение", – сказала на камеру Синтия Никсон.

