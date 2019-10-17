"Буде син": Тарас Тополя и Alyosha в новом клипе группы "Антитела"

Команда представила новый клип с эксклюзивным архивным видео семьи Тараса и Елены Тополи

Тарас Тополя и Alyosha Фото: пресс-служба

За месяц до финальных концертов первой части тура Hello, которые состоятся в столичном Дворце Спорта, группа "Антитела" представила новую видеоработу. На этот раз "Антитела" экранизировали романтическую песню – "Буде син". Это пятая композиция из альбома Hello, которая получила видеоподдержку.

Группа "Антитела" спела для украинских военных:

Песня "Буде син" стала рекордсменом по количеству прослушиваний с момента релиза лонг-плея. На YouTube-канале группы "Антитела" она набрала более полумиллиона просмотров. А поклонники группы окрестили ее "главным саундтреком первого танца молодоженов 2019". В течение шести месяцев "Антитела" получили большое количество видео, где молодые танцуют свой первый танец именно под композицию "Буде син". Эти домашние видео вдохновили "Антитела" к идее видеоклипа, которая близка многим: зарождение новой семьи, продолжение рода и, конечно же, совместная работа и искренние эмоции радости от возможности быть вместе.

В клипе Тарас Тополя с женой, известной певицей Alyosha, и двумя сыновьями Романом и Марком, сыграли самих себя, показали историю их отношений и приоткрыли занавес личной жизни. Параллельно с основным сюжетом в работе представлены архивные кадры семьи Тараса Тополи, которые ранее не демонстрировались: рождение первенца, свадьба солиста "Антител", хроника – как росли сыночки, а также как супруги проводят свободное время. Стоит отметить, что в клипе "Буде син" Роман и Марко дебютировали в качестве актеров.

Бэкстейдж съемок клипа "Буде син" Фото: пресс-служба Бэкстейдж съемок клипа "Буде син" Фото: пресс-служба Бэкстейдж съемок клипа "Буде син" Фото: пресс-служба Бэкстейдж съемок клипа "Буде син" Фото: пресс-служба Бэкстейдж съемок клипа "Буде син" Фото: пресс-служба Бэкстейдж съемок клипа "Буде син" Фото: пресс-служба 1/6

Режиссерами выступили участники группы "Антитела" Сергей Усик и Тарас Тополя.

"Песня "Буде син" в определенной степени автобиографическая. Наше близкое окружение и друзья знают, что именно в Карпатах, на лоне природы, зарождались наши с Леной отношения, и, собственно, план, о котором поется в песне, мы почти выполнили. У нас двое сыновей, осталась еще девочка, которой мы, конечно же, будем рады. Почему история с виноградниками? Потому что у нас с женой есть добрая традиция садиться вечером за бокалом хорошего сухого вина и говорить обо всем. Когда я увидел эти прекрасные виноградники, эту локацию и узнал историю семьи, которая выращивает этот виноград, предложил команде "Антител" выехать туда и снять там хорошее, теплое семейное видео о том, как вся семья работает в своем хозяйстве ради того, чтобы создать что-то вместе. История удалась. Видео получилось таким, каким мы его запланировали, ну и, конечно же, не обошлось без настоящих видеокадров из нашего семейного архива, которых также очень много в этом видеоклипе. Решили снять своих детей и поделиться семейным видео, потому что, повторюсь, песня во многом автобиографическая. С сыновьями работалось легко. Они вели себя хорошо, поддерживали нас и почти не капризничали", – поделился Тарас Тополя.

Смотрите клип группы "Антитела" на песню "Буде син":

Напомним, группа "Антитела" объявила дополнительный концерт в столичном Дворце Спорта. Песню "Буде син" вместе с композициями из нового альбома Hello и хитами за 10 лет группа "Антитела" будет исполнять два дня подряд. Концерты в завершение тура Hello состоятся 16 и 17 ноября.

Ранее мы также писали, что Тарас Тополя вспомнил, как они с женой едва не потеряли ребенка.

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