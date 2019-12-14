"Бумбокс" представляет вторую и заключительную часть альбома "Таємний Код: Рубікон"

Гид по "Рубікону" от Андрея Хлывнюка

Бумбокс Фото: пресс-служба

В пятницу, 13 декабря, через три месяца и один день после релиза первой части, Бумбокс выдает "Рубікон" – вторую и заключительную часть альбома "Таємний Код: Рубікон". Первую часть альбома "Таємний Код" с такими хитами, как "Тримай мене", "Безодня", "Твiй на 100%", "ДШ", "Ангела", "Побачимось", и такими супер-гостями, как Тина Кароль и The Gitas, слушатели приняли с энтузиазмом близким к фанатизму.

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Вернувшись 30 ноября с первой части тура "ТКР", Бумбокс вместе с режиссером Стасом Гуренко и оператором Александром Бойко сняли "сдвоенный" клип на песни "Твій номер / Плющ", которые группа решила выпустить в качестве лид-сингла.

Андрей Хлывнюк о клипе на песни "Твой номер / Плющ": "Эта идея пришла в голову не мне. Приезжаю я такой в ​​офис к себе и тут мне мой партнер Алексей Согомонов говорит: "Андрей, вот послушай меня". Всегда с этой фразы начинаются какие-то авантюры. Я говорю: "Тааак". А он продолжал: "Тур только кончился. Тебе надо аккумулировать силы, но должны выдать вторую часть пластинки, как ты и обещал в многочисленных интервью. Я хочу сделать видео на две песни сразу ". А я говорю: "Как ты себе это представляешь? Они очень разноплановые". Он говорит: "Давай снимем на песни "Твій номер" и "Плющ" в такой последовательности одну большую работу". Я говорю: "А в чем суть? По сюжету они не могут совпадать. Одна песня "Твій Номер" о любви, о счастье, когда лирический герой летает, влюбившись. А другая, наоборот, на стихи классика украинской литературы Леси Украинки о разлуке. Как эти темы вложить в один видеоряд?". А он мне говорит: "А вот увидишь. Приезжай на площадку и все поймешь".

Андрей Хлывнюк Фото: пресс-служба

Что заставило Хлывнюка, который владеет украинским, английским и русским языками переключиться на испанский; можно изменить серые будни без помощи сильнодействующих препаратов, почему девушки плакать при прослушивании некоторых песен альбома; как написать суперхит на стихи, которым исполнилось 119 лет – ответы в нашем гиде по второй части альбома "Таємний Код: Рубікон".

Гид по "Рубікону" от Андрея Хлывнюка

1. "Малюнки на стінах". Это очень интересная история, потому что песня сразу же после написания начала жить своей жизнью. Песня, которую я исполняю по просьбе своих друзей уже задолго до выхода пластинки просто под гитару в Одессе, во Львове, в Харькове. Песня, которую попросил для выхода на ринг один из наших чемпионов. Песня, которая четыре месяца назад спасла меня от серьезного эмоционального прыжка. "Малюнки на стінах" – это не только обо мне, не только о победе. Это о римском "помни о смерти" в смысле люби жизнь.

2. "Твій номер". Песни "Твій номер" и "Плющ" мы вчера экранизировали вместе, как одну большую работу. Как по мне "Твій номер" это самая песня на этой пластинке. Не то, что я считаю все остальные темными, я их все люблю. Но в ней есть что-то такое, что заставило меня играть ее на концертах еще до того, как вторая часть появилась, и эта песня уже стала хитом в первой части тура. Люди, не зная его, под конец ее пели. Люди, которые ездили за нами в турне, а это достаточное количество людей, которые приезжали от концерта к концерту, некоторые даже из-за границы приезжали. Я всем им благодарен, все эти люди пели эту песню и просили, чтобы мы исполняли ее. Это песня о том, как в серые будни у людей иногда происходят встречи, которые предоставляют им крылья лучше энергетических напитков, или новых машин, или успеха на работе. Это песня о любви.

3. "Рубикон". Песня, которая стала частью названия пластинки. Первая часть была названа словами из песни "Твій на 100%", а вторая часть "Рубикон" благодаря этой русскоязычной песне. Вы как хотите, а я считаю ее и подарком, и диалогом с теми, кого, я надеюсь, только на время, а не навсегда, потерял по ту сторону линии фронта. Это "Рубикон" и это Бумбокс.

4. "Упало небо". Это классическая бумбоксовская баллада. Если у вас разбито сердце, она вам его исцелит. Для того и от того написана. В ней мы использовали бэк-вокалы, не мои, что является необычным для "Бумбокса", едва ли не впервые это произошло. Там вместе играют и диджей, и барабанщик, и от этого, на мой взгляд, складывается очень интересная атмосфера. Мы будем играть ее еще много лет, поэтому наберитесь терпения. А девушкам, которые слушают такую ​​музыку, как "Бумбокс", скажу: "Простите, я не хотел, чтобы вы плакали".

5. "Плющ". Рабочее название песни была "Леся". Она на стихотворение Леси Украинки "Плющ". Это, кроме низкого поклона классике украинской литературы, еще и работа, которая спасла меня от ныряния в глубокую депрессию. Иногда у всех в жизни происходят потери и это стихотворение об одной из таких потерь. Я не исследователь творчества Леси Украинки, я не знаю, хотя следует поинтересоваться и я это обязательно сделаю, какую потерю имела в виду поэтесса: физическую или просто потерю любви, однако теперь это как эссенция, как лекарство от таких потерь. Я написал эту песню легко и хотел, чтобы она стала саундтреком украинского фильма, который так и называется "Леся". Я хочу, чтобы это кино вышло в свет. Я верю, что этой ленте быть. Эта песня – это классическая для "Бумбокса" баллада для кино. Это акустика и струнные инструменты. Если вы любите такую ​​музыку, то пусть это будет для вас сюрпризом и подарком.

6. "Abrásame feat The Gitas" (spanish version). Испанская версия песни "Тримай мене". Мы записали ее вместе с Сашей Чемеровым и The Gitas. Так случилось, что у него в группе есть носители испанского языка и у нас был режиссер дубляжа. Это был фантастический опыт, песня получила совсем другую окраску. На этом примере вы поймете, как язык может повлиять на музыкальное произведение, несмотря на то, что там ни слова ни музыка не изменились.

7. "Твій номер" акустическая версия. Акустическая версия этой песни, я ее очень люблю. Это такой светлый луч пластинки, стала последним аккордом для диска и теперь мы имеем готовую для прослушивания двойную пластинку группы "Бумбокс" образца 2019-го года "Таємний Код: Рубікон".

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