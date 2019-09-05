Группа "Бумбокс" презентовала новую песню "ДШ"

Это четвертый сингл из двойного альбома группы "Таємний код: Рубікон"

Группа "Бумбокс" Фото: пресс-служба

Украинская группа "Бумбокс", которая ранее выпустила совместный трек с Тиной Кароль, 5 сентября выпускает песню "ДШ". Это четвертый сингл из двойного альбома группы "Таємний код: Рубікон".

Смотрите видео о том, чем сейчас занимается группа "Бумбокс":

"ДШ" – песня на русском языке, которая была написана прошлой осенью, а записана на протяжении зимы. Песня полностью создана в Киеве. Единственное, ее мастеринг, как и всех остальных песен альбома, делался в США. Песня записана новым составом группы "Бумбокс". Это песня, в который наш диджей Валик уже в который раз превзошел себя. И нам всем, и надеюсь слушателям тоже, напомнил что он легендарный скретч-мастер и музыкант, который в этом альбоме выступает не просто как диджей, а еще как аранжировщик и саундпродюсер, потому что без него песни не имели бы такой глубины, многогранности и смыслов. Спасибо, Валик, за то что ты сделал в песне "ДШ"", – отметил солист группы Андрей Хлывнюк.

Ранее выходили дуэтные песни "Тримай мене" с The Gitas, "Безодня" с Тиной Кароль и "Твiй на 100%". Первая часть альбома, "Таємний код", в качестве электронного релиза будет доступна уже 12 сентября, а через полтора-два месяца группа планирует выпустить "Рубiкон".

Группа "Бумбокс" Фото: пресс-служба

Альбом будет доступен на кассетах, двойном виниле и CD версии "фан-пак", в которую войдут бокс для CD, два CD, фото-буклет, иллюстрирующий запись альбома и стикер-пак.

Напомним, ранее группы "Бумбокс" и O.Torvald презентовали клип на песню "Вечiр в Рio".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram