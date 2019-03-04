Бумбокс устроит крупный концерт на Арт-заводе Платформа

Популярная группа порадует поклонников живым выступлением 5 июня

Бумбокс Фото: пресс-служба

Традиционно летом в Украине проходит множество крутых музыкальных фестивалей. Однако в 2019 году ни на одном из них не будет группы Бумбокс. Насладиться живым выступлением любимого коллектива поклонники смогут 5 июня на Арт-заводе Платформа.

От обычного хорошего концерта Бумбокс, концерт под названием Бумбокс Family Show на Платформе, который пройдет пятого июня, будет отличаться…всем. Ищем 10 отличий?

В день концерта в одном из блоков Арт-завода Платформа пройдет бесплатная, для купивших билеты на концерт, фотовыставка, посвященная истории группы Бумбокс. Фотографии, личные вещи музыкантов, инструменты, реквизит из клипов, первый мерч – все можно будет рассмотреть, а кое-что даже потрогать.

Один из лучших барабанщиков страны, Александр Люлякин, при поддержке Yamaha проведет мастер-класс.

Диджей Валик представит проект "Скрейчово", в рамках которого расскажет как он работал над альбомами "Люди" та "Голий Король".

Бумбокс Фото: пресс-служба

Автограф-сессия в которой участвует вся группа.

Продажа разработанного специально для Бумбокс Family Show мерчендайзинга.

Фотостудия, в которой можно стать "частью обложки" альбомов Бумбокса.

Диджей-сет от ББ Family.

Первое исполнение в Киеве песен с нового альбома "Таємний код".

Новый состав группы и специально приглашенные гости.

Лето, Киев, тепло, много песен Бумбокс. Правда, много.

Напомним, в ноябре прошлого года группа представила новую композицию "Твій на 100%". В том же месяце Бумбокс вернулись из знаменитой французской студии La Fabrique, в которой работали Foals, Morrissey, Rammstein.

О том, чем сейчас занимается группа Бумбокс, смотрите в видео ниже:

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