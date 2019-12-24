"Бумбокс" выпустили новый клип "Твій номер/Плющ"

Ролик сняли на две песни

"Бумбокс" презентовали новый клип Фото: пресс-служба

Украинская группа "Бумбокс", которая ранее презентовала новый альбом, презентовала новый клип на песни "Твій номер/Плющ".

Группа "Бумбокс" в рамках всеукраинского тура в выходные отыграла концерт в Киеве:

Дело в том, что ролик сняли за короткий срок. Идея такого необычного клипа поступила от продюсера группы Алексей Согомонов, который решил снять клип не только на песню "Твiй номер", за которую болеет Андрей Хлывнюк, но объединить ее с песней "Плющ".

Под "Твiй номер" начинается отрыв. В какой-то момент за пределами светового круга начинается "постройка" саундсистемы и музыка звучит отовсюду. А "Плющ" – песня на слова великой украинской поэтессы Леси Украинки начинается неожиданно и звучит очень вкрадчиво, особенно после экспрессии боевика "Твiй номер". "Плющ", романс в исполнении Андрея Хлывнюка кажется удивительно актуальным.

Напомним, ранее эксклюзивном интервью для программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, как начинал свой творческий путь, а продюсер группы признался, почему музыканты делают из обычных вещей историю.

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