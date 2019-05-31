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"Было невероятное путешествие!" Завершились съемки сериала "Ведьмак"

Генри Кавилл показал, как готовился к съемкам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25
"Ведьмак"
"Ведьмак"
Фото: Instagram.com

Завершился съемочный процесс первого сезона одного из самых ожидаемых сериалов 2019 года – "Ведьмак". В честь этого исполнитель главной роли Генри Кавилл опубликовал в своем микроблоге новое закулисное фото из гримерного трейлера.

Чем сериалы из 90-х очаровали зрителей:

На закулисном снимке на голову Кавилла гримеры надевают телесную шапочку, чтобы после посадить на нее длинноволосый парик из седых волос - фирменную прическу Геральта.

"Первый сезон "Ведьмака" наконец-то подошел к концу. И хотя я здесь делаю серьезное лицо, это было невероятное путешествие! Каст и команда работали не покладая рук, каждый внес свою долю и работал на все 100% на съемочной площадке, и я не смог бы еще больше вами гордиться", – отметил исполнитель роли Геральта.

В описании также актер раскрывает, что для этих перевоплощений ему приходилось вставать в 3 часа утра, но он был рад поработать в такую рань с талантливыми женщинами-гримерами, которые превращали его в Геральта.

"Кстати, о моей ближайшей команде. Джеки, Алвия и Лиа — непревзойденные профессионалы, которые работали выдающиеся часы, чтобы воплотить ведьмака в жизнь. Они не переставали улучшать и развивать Геральта на протяжении съемок. Спасибо, дамы, за то, что сделали это путешествие таким удачным. Все эти вставания в 3 часа утра стоили того", – добавил Генри Кавилл.

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Отметим, что сериал "Ведьмак​" будет экранизацией серии романов польского писателя Анджея Сапковского и покажет приключения ведьмака Геральта из Ривии, который с помощью меча и магии сражается с опасными монстрами, что нападают на людей.

Премьера "Ведьмака" ожидается в конце 2019 года.

Напомним, к касту сериала "Ведьмак" присоединился словацкий каскадер Владимир Фурдик, который сыграл Короля Ночи в "Игре престолов".

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Источник: Сегодня
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