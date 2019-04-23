Бывший топ-чиновник ЦРУ появился во 2 эпизоде 8 сезона "Игры престолов"

С коротким камео экс-чиновник появился в сцене, когда сир Давос раздает еду

Дэвид С. Коэн в "Игре престолов" Фото: twitter.com/CIA

В воскресенье, 21 апреля вышла 2 серия 8 сезона сериала "Игра престолов". Как оказалось, в новом эпизоде снялся бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид С. Коэн с коротким камео. Об этом ЦРУ сообщило на своей официальной странице в Twitter.

Сообщается, что Коэн поучаствовал в сцене, в которой Луковый рыцарь, сир Давос Сиворт раздает похлебку укрывшимся в Винтерфелле крестьянам и убеждает их встать на защиту замка от войска Короля ночи. Экс-чиновник сыграл одного из этих крестьян.

"Преимуществом работы в ЦРУ является возможность путешествовать по миру. Судя по всему оно распространяется и на другие миры", – говорится в записи.

Дэвид С. Коэн занимал должность замдиректора ЦРУ во время второй президентской каденции Барака Обамы в 2015-2017 годах.

Напомним, утром 22 апреля канал HBO опубликовал тизер 3 эпизода 8 сезона "Игры престолов". На кадрах видео мы видим много тысячное войско безупречных, которые под предводительством Серого Червя готовятся защитить Винтерфелл. Также показаны Джон Сноу, Дейенерис, Тирион, Варис, сир Давос, Санса и другие герои, которые сейчас на севере.

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