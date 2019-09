Целуемся и танцуем под ТОП-12 песен о любви 2019 года

Эти песни можно слушать вечно

Ingrid Michaelson Фото: YouTube

В этом году популярные музыканты выпустили множество крутых хитов. Американское издание Esquire даже составило список лучших, по мнению редакции, песен о любви, которые вышли в 2019 году. В этот рейтинг попало всего 12 треков.

Среди них – трек Cellophane певицы FKA twigs, клип на который снимали в Киеве, песня Cuz I Love You певицы Lizzo из ее одноименной пластинки, релиз которой состоялся в апреле, а также Married in a Gold Rush группы Vampire Weekend из их последнего альбома.

Весь список выглядит так:

Том Уокер – Just You and I

Марен Моррис – The Bones

Lizzo – Cuz I Love You

Sigrid – Mine Right Now

Khalid – Heaven

Ingrid Michaelson – Young and in Love

Vampire Weekend – Married in a Gold Rush

Tank and the Bangas – Smoke.Netflix.Chill.

Midland – Put the Hurt on Me

FKA twigs – Cellophane

Шон Мендес – If I Can't Have You

Мэгги Роджерс – Burning

