Целуемся и танцуем под ТОП-12 песен о любви 2019 года
Эти песни можно слушать вечно
В этом году популярные музыканты выпустили множество крутых хитов. Американское издание Esquire даже составило список лучших, по мнению редакции, песен о любви, которые вышли в 2019 году. В этот рейтинг попало всего 12 треков.
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Среди них – трек Cellophane певицы FKA twigs, клип на который снимали в Киеве, песня Cuz I Love You певицы Lizzo из ее одноименной пластинки, релиз которой состоялся в апреле, а также Married in a Gold Rush группы Vampire Weekend из их последнего альбома.
Весь список выглядит так:
Том Уокер – Just You and I
Марен Моррис – The Bones
Lizzo – Cuz I Love You
Sigrid – Mine Right Now
Khalid – Heaven
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Ingrid Michaelson – Young and in Love
Vampire Weekend – Married in a Gold Rush
Tank and the Bangas – Smoke.Netflix.Chill.
Midland – Put the Hurt on Me
FKA twigs – Cellophane
Шон Мендес – If I Can't Have You
Мэгги Роджерс – Burning
Напомним, ранее мы составили список бессмертных хитов Фрэнка Синатры
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