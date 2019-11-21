"Цена правды": Джамала представила новый клип к фильму о Голодоморе

Премьера фильма состоится 28 ноября

Украинская певица Джамала написала песню "Цена правды", которая прозвучит в финальных титрах фильма "Цена правды" Агнешки Холланд. Сегодня состоялась премьера клипа на песню "Цена правды".

Исторический триллер режиссера Агнешки Холланд выходит на большие экраны 28 ноября. Отметим, что генеральным медиапартнером выступает телеканал "Украина".

Джамала Фото: пресс-служба

Музыку к песне написала сама Джамала, а текст – вместе с Викторией Платовой. Режиссером музыкального видео выступила Катя Царик, известная своими работами для таких артистов, как Наталья Могилевская, групп "Скрябин" и "С.К.А.Й." и других. В съемках приняли участие музыканты оркестра "Виртуозы Киева". Для клипа были использованы кадры из фильма.

Напомним, создатели фильма представили бэкстейдж, в котором известные и звездные исполнители главных ролей – Ванесса Кирби, Джеймс Нортон и Питер Сарсгаард – поделились своими впечатлениями от съемок и рассказали о важности тем, которые поднимаются в фильме.

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