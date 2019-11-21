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"Цена правды": Джамала представила новый клип к фильму о Голодоморе

Премьера фильма состоится 28 ноября

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:54

Украинская певица Джамала написала песню "Цена правды", которая прозвучит в финальных титрах фильма "Цена правды" Агнешки Холланд. Сегодня состоялась премьера клипа на песню "Цена правды".

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Исторический триллер режиссера Агнешки Холланд выходит на большие экраны 28 ноября. Отметим, что генеральным медиапартнером выступает телеканал "Украина".

Джамала
Джамала
Фото: пресс-служба

Музыку к песне написала сама Джамала, а текст – вместе с Викторией Платовой. Режиссером музыкального видео выступила Катя Царик, известная своими работами для таких артистов, как Наталья Могилевская, групп "Скрябин" и "С.К.А.Й." и других. В съемках приняли участие музыканты оркестра "Виртуозы Киева". Для клипа были использованы кадры из фильма.

Напомним, создатели фильма представили бэкстейдж, в котором известные и звездные исполнители главных ролей – Ванесса Кирби, Джеймс Нортон и Питер Сарсгаард – поделились своими впечатлениями от съемок и рассказали о важности тем, которые поднимаются в фильме.

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