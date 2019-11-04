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"Цена правды": режиссер Агнешка Холланд представит исторический триллер в Киеве

Режиссер сама презентует фильм в украинской столице

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Кадр из фильма "Цена правды"
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Фильм о британском журналисте Гарета Джонса "Цена правды", который победил на на польском кинофестивале, выходит в широкий прокат в Украине 28 ноября. Режиссер Агнешка Холланд лично представит исторический триллер "Цена правды" украинским зрителям и представителям средств массовой информации, а 28 ноября станет почетной гостьей на фестивале "Новое британское кино", где фильм-открытие "Цена правды" будет показан на языке оригинала.

Узнайте эксклюзивные подробности о фильме "Гарет Джонс":

"Пока я не увидела сценарий Андреа Чалупы, я ничего не знала о Гарете Джонсе, но его история захватила меня и я поняла, что должна ее рассказать. Во-первых, сталинский Голодомор не слишком известен в мире, но это одно из наибольших преступлений XX века против человечества, и жертвы этого преступления до сих пор взывают к справедливости. Во-вторых, история Гарета Джонса, молодого храброго журналиста, поднимает очень важные вопросы: какое значение для нас имеют СМИ, в чем ценность свободы прессы, почему пропаганда слишком легко распространяется в мире. Ведь проблемы коррумпированности СМИ, которые мы наблюдали в 30-х годах, актуальны и сегодня", – отметила Агнешка Холланд о фильме.

Кадр из фильма "Цена правды"
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба

Отметим, что Агнешка Холланд – это польский режиссер, Глава европейской киноакадемии, лауреатка "Золотого глобуса", номинантка на премию "Оскар" за фильмы "Европа, Европа" (1991) и "В темноте" (2011).

"Агнешка – невероятно талантливая режиссер, и мы очень рады, что она нашла время, чтобы посетить украинскую премьеру. Знаю, что для нее этот фильм так же важен, как и для всех нас. Для зрителя это возможность увидеть историю о мужестве невероятного человека, талантливого и отчаянного журналиста Гарета Джонса, который одним из первых рассказал миру правду о драматических и ужасных событиях 1932-1933 гг в Украине. Это первая ко-продукция такого масштаба, и мы благодарны Госкино за поддержку этого важного для Украины проекта", – прокомментировал продюсер ленты Егор Олесов.

Агнешка Холланд
Агнешка Холланд
Фото: пресс-служба

Итак, фильм "Цена правды" рассказывает историю молодого уэльского репортера Гарета Джонса и показывает Голодомор в Украине 1932-33 гг его глазами. Вернувшись домой после путешествия в СССР, он пытается рассказать миру правду о геноциде украинского народа и преступления сталинского режима, но мир его игнорирует.

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Лента совместного производства Украины (Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино), Польши (Film Produkcja при поддержке Польского института кинематографии) и Великобритании (Jones Boy Film).

Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба
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Международная премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале еще 10 февраля 2019. Премьера в Украине – 28 ноября 2019.

Напомним, ранее в сети появился фрагмент из фильма "Гарет Джонс".

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