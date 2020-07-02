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Церемония MTV Video Music Awards 2020 состоится, но с изменениями. Первое мероприятие после начала пандемии

Сегодня, 16:08

Самая главная ночь музыки может пройти без зрителей

Ежегодная музыкальная премия MTV Video Music Awards, все-таки состоится в 2020 году, несмотря на пандемию. Церемония вручения MTV Video Music Awards пройдет 30 августа на спортивной арене Barclays Center в Бруклине, в Нью-Йорке. Однако внесены некоторые коррективы: церемония пройдет с ограниченным количеством зрителей, либо же вообще без них. Об этом сообщают организаторы премии журналу Billboard.

Тэйлор Свифт получает награду на церемонии MTV Video Music Awards
Тэйлор Свифт получает награду на церемонии MTV Video Music Awards
Фото: mtv.com

Многие значимые мировые мероприятия были перенесены или отменены. Премии "Оскар" и "Золотой глобус" перенесли на несколько месяцев, Каннский фестиваль-2020 отменили, но организаторы премии MTV Video Music Awards приняли решение, что церемония должна состояться в запланированную дату. Однако должны быть соблюдены условия социального дистанцирования.

Подтвердил мероприятие и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"Продюсеры шоу и менеджмент Barclays Center сотрудничали с властями штата и города, чтобы вместе разработать наилучший план проведения мероприятия, при котором никто не будет подвержен опасности. Среди всех принятых мер есть те, которые помогут соблюдать социальную дистанцию, то есть будет сокращено количество участников мероприятия и внедрены виртуальные компоненты в шоу там, где это возможно", – сообщил Эндрю Куомо.

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Таким образом, церемония MTV Video Music Awards станет первым мероприятием, которое пройдет в Barclays Center.

"Здоровье всех участников остается нашим приоритетом номер один. Кроме того, мы работаем над несколькими планами на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы устроить самую большую ночь музыки для зрителей во всем мире", – заявил представитель MTV журналу Billboard.

В прошлом году Тейлор Свифт, MARUV, Билли Айлиш стали победителями премии MTV Europe Music Awards.

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музыка шоу-бизнес MTV Video Music Awards
Источник: mtv.com
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