Церемония музыкальной премии YUNA 2020 перенесена на осень

Организаторы премии назвали новую дату мероприятия

Вслед за отменой музыкального фестиваля Atlas Weekend 2020, перенесением летнего фестиваля UPark 2020, меняется дата главного музыкального события страны – ежегодной профессиональной музыкальной премии YUNA.

Оргкомитет премии объявил новую дату проведения церемонии YUNA в связи с карантином в Украине.

Какие крупные мероприятия в Украине и в мире отменили из-за коронавируса – узнайте в сюжете:

"В связи с продолжением в Украине карантина до 22 мая, мы вынуждены перенести дату церемонии YUNA 2020. Согласно планам Кабмина, до 26 мая запрет на проведение массовых мер не будет снят. Поэтому YUNA 2020 состоится 14 сентября этого года", – сообщается на официальной странице премии в Facebook.

Читайте также: Объявлены первые победители премии YUNA 2020

Место проведения мероприятия не изменилось – церемония состоится в киевском дворце "Украина".

"Мы очень благодарны всем владельцам билетов на церемонию, которые продолжают оставаться с нами. Вместе с вами мы шагаем в будущее, где обязательно встретимся на празднике лучшей украинской музыки. Положительные эмоции, которые мы переживем вместе с вами после карантина, запомнятся навсегда", – написали организаторы.

Ранее церемония YUNA была перенесена на 26 мая.

Также сообщалось, что ведущим YUNA-2020 станет Владимир Остапчук.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться