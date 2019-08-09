Церемония награждения "Эмми 2019" пройдет без ведущего: известна причина

Как оказалось, нет свободных ведущих в день награждения

Церемония "Эмии" Фото: Getty Images

Церемония вручения премии "Эмми 2019", номинанты которой были объявлены ранее, пройдет без ведущих. Об этом сообщил руководитель одного из департаментов компании Fox Чарли Коллиер, пишет Associated Press.

Также смотрите, как прошла еще одна церемония – "Грэмми 2019", смотрите в коротком ролике:

Коллиер отметил, что организаторы не смогли найти подходящих ведущих, которые бы были свободны в день вручения премии – 22 сентября. Он не назвал конкретных фамилий, кому предлагали провести церемонию.

Вместе с тем Коллиер отметил, что таким образом в программе премии будет больше времени, чтобы "почтить закрывающиеся шоу", такие как "Игра престолов", которая в этом году получила 32 номинации.

Стоит отметить, что подобная ситуация сложилась во время вручения премии "Оскар". Комик Кевин Харт передумал вести церемонию после скандального заявления о гомосексуалистах. Тогда организаторы заявили, что обойдутся вообще без модератора. Вместо этого, на сцене победителей объявляли более 15 актеров и звезд шоу-бизнеса.

Напомним, что в прошлом году сериал "Игра престолов" получил главную награду "Эмии 2018".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram