Церемония награждения премии "Оскар 2020" снова пройдет без ведущего

Американские киноакадемики раскрывают детали 92-й церемонии вручения кинопремии

"Оскар 2020" Фото: Getty Images

Американская киноакадемия постепенно раскрывает подробности церемонии вручения премии "Оскар 2020". Ранее был опубликован шорт-лист номинантов на премию за лучший фильм на иностранном языке.

У кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году, смотрите в видео:

Теперь американские киноакадемики сообщили, что приняли решение провести церемонию вручения премии "Оскар 2020" без ведущего.

Отметим, что 92-я церемония вручения премии Оскар состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

В2019 году впервые за 30 лет 91-я церемония прошла без ведущего. Это связано с тем, что назначенный на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в Twitter.

В итоге Харт извинился за свои прежние высказывания, но стать ведущим церемонии вручения премии "Оскар" отказался. В Киноакадемии не стали искать ему замену. Статуэтки вручали актеры, спортсмены, деятели искусств.

Напомним, что 92-я церемония награждения премии "Оскар" уже попала в скандал. Из списка номинантов на премию в категории "Лучший международный художественный фильм" убрали картину "Львиное сердце" – первый фильм из Нигерии, попавший в лонг-лист киноакадемии.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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