Церемония закрытия Одесского кинофестиваля-2020: онлайн-трансляция

Сегодня вечером будут названы имена победителей ОМКФ

Сегодня, 3 октября, состоится торжественная церемония закрытия 11-го Одесского международного кинофестиваля, который в этом году прошел в онлайн-формате. Сайт Сегодня.Lifestyle рассказывает, где смотреть прямую трансляцию этим вечером.

Закрытие ОМКФ впервые за всю историю фестиваля покажут онлайн. Подведение итогов будет транслироваться вживую – зрители первыми смогут узнать имена лауреатов главных наград кинофестиваля: Гран-при в Международной и Национальной конкурсных программах.

Смотрите онлайн-трансляцию церемонии закрытия Одесского международного кинофестиваля 2020 на сайте Сегодня.Lifestyle. Начало в 19:00 по Киеву.

В Международной конкурсной программе ОМКФ-2020 представлена драматическая антиутопия "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Подробнее о фильме читайте здесь.

Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020

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