Церемония закрытия ОМКФ 2019: онлайн трансляция

20 июля в Одессе состоится церемония закрытия 10-го одесского кинофестиваля

Церемония закрытия ОМКФ 2019: онлайн трансляция Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В субботу, 20 июля в Одессе стартовала церемония закрытия 10-го юбилейного одесского кинофестиваля. Смотрите онлайн трансляцию последнего дня ОМКФ 2019 на сайте Сегодня. Lifestyle.

Церемонию, на которой будут объявлены имена победителей фестиваля 2019 года, проведут неизменные ведущие Олег Панюта и Янина Соколова. В этом году стратегическим партнером ОМКФ снова стал телеканал "Украина".

Напомним, что ОМКФ 2019 стартовал 12 июля. За несколько фестивальных дней зрителям продемонстрировали более 100 фильмов на разных киноплощадках Одессы. В Международном конкурсе ОМКФ 2019 было представлено 12 картин: 8 лент для Конкурса европейских документальных фильмов, 5 полнометражных и 10 короткометражных фильмов для Национальной программы.

Звездными гостями одесского кинофестиваля 2019 стали французская звезда Катрин Денев, Майкла Ли, а также актриса сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн.

Смотрите, как шла подготовка к ОМКФ 2019 в Одессе:

А о том, как прошла церемония открытия ОМКФ 2019, читайте здесь.

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