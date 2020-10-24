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Чедвика Боузмана посмертно выдвинут на премию "Оскар"

Сегодня, 09:02

За его работу в фильме "Ма Рейни: Мать блюза"

Актера Чедвика Боузмана, умершего от рака этим летом, могут посмертно наградить "Оскаром". В Netflix хотят выдвинуть актера в качестве номинанта в категории "Лучшая мужская роль" за его работу в фильме "Ма Рейни: Мать блюза", сообщает Variety. Это последняя картина, в которой успел сняться Чедвик.

На днях вышел трейлер фильма, в котором можно увидеть как Боузмана, так и исполнительницу главной роли, певицы Ма Рейни, актрису Виолу Дэвис. Она, к слову, также будет претендовать на "Оскар", только в номинации за лучшую женскую роль.

Кадр из фильма "Ма Рейни: Мать блюза"
Кадр из фильма "Ма Рейни: Мать блюза"
Фото: Imdb.com

Напомним, что церемония награждения премии "Оскар" запланирована на апрель 2021 года. Премьера картины "Ма Рейни: Мать блюза" ожидается в декабре 2020-го.

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Чедвик Боузман ушел из жизни в возрасте 43 лет после продолжительной болезни – в 2016 году у актера диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Особую популярность ему принесла роль Черной Пантеры в фильмах киновселенной Marvel.

Ранее сообщалось, что новые требования "Оскара" вызвали скандальную реакцию звезд и кинокритиков.

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