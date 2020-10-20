Спойлер второго сезона сериала "Отважные" от Андрея Мерзликина

Премьерные серии покажут 2 ноября в 18:00 на телеканале "Украина"

2 ноября в 18:00 телеканал "Украина" покажет премьерные серии второго сезона новаторского проекта FILM.UA Group и телеканала "Украина" – детектива "Отважные". Сериал раскрывает тему борьбы с домашним насилием, которая впервые была показана на украинском телевидении. Актер Андрей Мерзликин, который сыграл роль подполковника Гончарука рассказал о важности проекта и смелых киношных мечтах.

Актер Андрей Мерзликин Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Андрей, какие изменения ждут героев во втором сезоне "Отважных"? Заинтригуйте небольшим спойлером.

Я вам обещаю, что второй сезон будет интересным! Сценаристы большие молодцы: будет много сюжетных поворотов, поменяются линии поведения персонажей и их отношение друг к другу. Появятся новые события, к которым никто не был готов.

Многие актеры говорят, что им нравится сценарий сериала "Отважные"…

В данном случае все сошлось! У нас отличный коллектив. Во втором сезоне мы плотно работаем с режиссером Андреем Осмоловским. Он нам очень помогает! К тому же проект социально важный. И каждый человек в нашей команде старается донести до общества проблему домашнего насилия.

Актер Андрей Мерзликин Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А какое амплуа у вас было до работы в "Отважных"?

Мне часто достаются роли хитрых подонков, жуликов или альфонсов. То есть это легкие и пронырливые люди. А в "Отважных" мой персонаж – эдакий техасский рейнджер, украинский Чак Норрис (улыбнулся). И мне очень интересно попробовать себя в этом.

В каких жанрах вы бы хотели попробовать поработать?

Я не делю работу на жанры. Каждый из них по-своему интересен. Нельзя даже думать о том, что в драме играть сложнее, чем в комедии. Это неправда. Во всем есть свои плюсы и минусы. Если подходить к своей работе как к искусству, то понимаешь, что у каждого жанра свои инструменты.

Часто актеры, у которых есть драматический опыт в кино, когда смотрят комедию, то критикуют коллег: "Что за игра? Сплошное кривляние". А ты попробуй так покривляться, чтобы зритель смеялся. Если он плачет, сопереживая твоему герою на сцене, – отлично, но это не значит, что ты сможешь вызвать противоположную реакцию. И я, как человек, который любит свою профессию, хотел бы попробовать себя в разных жанрах.

Актер Андрей Мерзликин Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Хорошо, тогда, какая бы роль вас заинтересовала?

Мне бы очень хотелось сыграть маньяка. Интересно поработать над своей пластикой и органикой, будучи в этом образе.

Но тогда меняется не только пластика, но и ваш внутренний мир. Вы выходите на площадку уже совершенно другим человеком.

В этом и кайф моей профессии! Вот за что я люблю актерское мастерство: мы можем попробовать себя в разных жанрах, не уходя туда с головой. Я – человек увлекающийся, поэтому актерство – моя стихия. Работая над ролью, я постоянно узнаю что-то новое.

Как вы думаете, куда движется украинское кино?

Всегда хочется надеяться на лучшее. Тем более что в нашей стране есть люди, которые имеют огромный опыт работы. В частности, команда Film.ua делает многое для развития украинского кино.

Для нашей страны сегодня актуальна съемка сериалов. Хотя и нельзя сказать, что телепродукт – это кино, но он все равно снимается по тем же принципам и работает на тех же условиях. И много талантливых актеров, и режиссеров растут именно на этом продукте. Хочется верить, что в конечном итоге мы придем к тому, что станем снимать большое кино, и зритель будет заинтересован в том, чтобы ходить в кинотеатры на украинские картины.

Андрей, в этом году вы отмечаете 10 лет супружеской жизни. Как будете праздновать?

10 лет? Я сегодня приеду домой подготовленный (смеется). А какая это свадьба? Давайте посмотрим в интернете. Выходит, что розовая или оловянная свадьба. Совсем одно и то же (смеется).

Андрей Мерзликин с супругой Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Если мы будем праздновать, то для нас не важно, где и как, главное – вместе. А поскольку нас уже трое, то, наверно, мы совместим наши общие интересы. Сейчас за рубеж не выедешь, поэтому отправимся в какой-нибудь загородный клуб, где можно и порыбачить, и насладиться природой, и отведать хорошие вкусные блюда. Это тоже наша общая страсть.

Сложно ли вам делать подарки супруге? Вы заранее знаете, что она хочет, или ждете намек?

Честно говоря, Люся всегда говорит, какой подарок ей нужен. А вот сюрприз можно сделать своими руками. Например, записать видео или смастерить какую-то поделку с ребенком. Другими словами, придумать то, о чем жена не знает.

Не просит ли сын братика или сестричку?

Сын, честно говоря, не просит. Но мы больше, чем готовы. Хотим! Однако, к сожалению, не знаем, что будет дальше в связи с эпидемией.

Актер Андрей Мерзликин Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Я был единственным ребенком в семье, поэтому вырос замкнутым и в каких-то вопросах немного эгоистичным. Мне нравится проводить время с семьей, но остаться наедине с собой – тоже не проблема.

А вот у моей жены есть сестра. И я вижу в этом большой плюс. Когда в семье несколько детей, то они с детства учатся находить общие точки соприкосновения, заботиться друг о друге и взаимодействовать с другими. И это очень важно.

Тем временем Саша Барон Коэн раскрыл несколько спойлеров к новому "Борату".

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