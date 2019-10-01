"Человек-паук 3": кто снимет новый фильм о Спайдермене

Над картиной будет работать Джон Уоттс – создатель двух предыдущих частей

Sony Pictures и Marvel назвали дату выхода третьего Человека-паука Фото: Imdb.com

Постановщик фильмов "Человек-паук: Возвращение домой" и "Человек-паук: Вдали от дома" Джон Уоттс снимет также следующую серию франшизы о Питере Паркере, пишет Deadline.

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Отметим, что два фильма Уоттса в общей сложности заработали около двух миллиардов долларов. Вполне логично, что студийные боссы захотели продолжить сотрудничество.

Как уже писали ранее, студии Sony и Marvel пришли к соглашению и заключили новый контракт о совместном производстве фильмов с участием Человека-паука. Sony согласилась на все требования, выдвинутые Marvel/ Disney. В частности, отныне часть финансирования Disney в проекты о Спайдермене будет составлять не менее 25%, а следовательно, столько же будет составлять и процент от прибыли с проката.

Кроме возвращения Холланда и Уоттса, о третьей части пока ничего неизвестно. Ее релиз запланирован на июль 2021 года.

Напомним, фильм "Человек-паук: Вдали от дома" возглавил американский и международный прокаты.

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