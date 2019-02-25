"Человек-паук: Через вселенные" стал лучшим анимационным фильмом

Еще четыре картины претендовали на "Оскар" в этой номинации

"Человек-паук: Через вселенные" Фото: YouTube

"Лучшим анимационным фильмом" стал мультфильм "Человек-паук: Через вселенные". Хотя в этой номинации на статуэтку также претендовали такие картины, как: "Мирай из будущего", "Ральф против интернета", "Суперсемейка 2", "Остров собак".

В центре сюжета уникальной и инновационной в визуальном плане картины подросток из Нью-Йорка, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он.

В режиссерском кресле – оказался Боб Персичетти ("Шрек-2"). А над сценарием работали Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные по франшизе "Лего. Фильм".

Стоит отметить, что съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре", сейчас пребывает на красной дорожке. Дэн Кушнарев, а также Олесь Середицкий пристально следят за селебритис на 91-й церемонии вручения наград премии "Оскар".

Также сайт "Сегодня" ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Смотрите видео о том, как проходила подготовка кинопремии "Оскар 2019":

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