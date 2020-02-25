"Черкассы", "Против всех врагов" и другие: что посмотреть в кино на этой неделе

В широкий прокат выходит долгожданный украинский фильм "Черкассы. Последний корабль в Крыму"

Киноманы могут ликовать и бронировать билеты в кино. Ведь на этой неделе с 27 февраля в широкий прокат выходит несколько крутых фильмов: украинский фильм "Черкассы. Последний корабль в Крыму", американская драма "Против всех врагов: История Джин Сиберг", "Человек-невидимка", "Пушки Акимбо", "Сказки волшебного города: Дерево желаний", "Офицер и шпион".

Предлагаем подробности узнать о сюжетах этих фильмов, чтобы точно знать, что посмотреть в кино на этой неделе.

"Черкассы. Последний корабль в Крыму" или "U311 "Черкассы"

События фильма разворачиваются в феврале 2014 года – в период, когда начиналась оккупация Крымского полуострова. Путь к морю был перекрыт затопленными российскими кораблями, поэтому украинский минный тральщик "Черкассы" оказался заблокированным в порту крымского озера Донузлав. На борту судна – Миша и Лев, смелые ребята из украинского села, которым вместе пришлось проходить через такие нелегкие испытания на военном корабле. Многие отечественные суда сдались россиянам, однако не "Черкассы". Тральщик, на борту которого Миша и Лев, продолжает сопротивляться и храбро вести борьбу.

"Против всех врагов: история Джин Сиберг"

Конец 60-х. Джин Сиберг, любимица французской новой волны, возвращается в Лос-Анджелес. От предложений новых ролей нет отбоя, она – звезда Голливуда. На пике своей карьеры Джин начинает выступать за права афроамериканцев и коренных народов США. Головокружительный роман с лидером партии "Чёрные пантеры" делает актрису мишенью спецслужб. Круглосуточная слежка агентов ФБР и провокации грозят разрушить не только её карьеру, но и жизнь.

Главную роль в фильме исполнила Кристен Стюарт – одна из самых востребованных актрис современности. Возлюбленного Джин Сиберг в фильме играет Энтони Маки – американский актёр, получивший всемирную популярность после роли Сокола в серии фильмов "Мстители", однако в театральных кругах он известен в первую очередь, как участник множества бродвейских постановок. Роль агента ФБР, устроившего слежку за Джин Сиберг, исполнил британский актёр Джек О’Коннелл, известный по фильмам "Несломленный" и "От звонка до звонка" (за обе картины он получил премии Национального совета кинокритиков США и BAFTA в номинации "Восходящая звезда"). Также в фильме "Против всех врагов" задействована Маргарет Куэлли, американская актриса и танцовщица, известная по роли Кошки в "Однажды в… Голливуде" Квентино Тарантино и знаменитому рекламному ролику Kenzo.

В центре сюжета – Сесилия Касс, девушка, которая долгое время находилась в отношениях с жестоким, однако очень богатым ученым по имени Эдриан. После того как Сесилия вырывается из-под его контроля, молодой человек накладывает на себя руки. После его самоубийства девушке пришлось возвращаться к нормальной жизни, что заняло немало времени. Впрочем, Сесилии кажется, что за ней следит кто-то похожий на ее бывшего парня.

Обычный парень Майлз работает на обычной работе, до сих пор любит свою бывшую девушку. Как-то банда SKIZM выбирает его участником безжалостной и жестокой игры. По условиям, незнакомые и случайные люди должны бороться за свою жизнь, а их битвы будут транслироваться в сети. От первой схватки Майлзу удается бежать, однако позже организаторы жестокой игры похищают его возлюбленную. Чтобы вернуть ее, парень должен принять участие в боях и делать это из последних сил.

"Сказки волшебного города: Дерево желаний"

События разворачиваются в волшебном городе, в котором девочка-опоссум Керри мечтает встретить Рождество со снегом. Для нее провести зимний праздник без белой пышной перины на земле – это сразу отсутствие настроения, атмосферы, а также детского восторга. Хорошо, что на ее территории есть Дерево, которое выполняет все желания. Однако на этот раз во время волшебной процедуры произошел сбой и все вокруг замерло, в частности, Дерево. Девочка-опоссум должна исправить свою ошибку и спасти город. Для этого ей придется побороть собственную неуверенность.

"Офицер и шпион"

События разворачиваются 5 января 1985 года. Капитана Альфреда Дрейфуса несправедливо обвинили в шпионаже и приговорили к пожизненному заключению на острове Дьявола. Его называют государственным изменником, ведь уверены, что тот был шпионом в пользу Германии. Однако наставник Дрейфуса Жорж Пикар, который также является начальником департамента, уверен, что его коллега не виноват. Чтобы доказать это, ему нужно найти загадочную папку, за поиски которой он и берется. Впрочем, как оказалось, охотится за секретными документами не только он.

Напомним, ранее мы сделали подборку фильмов, которые можно посмотреть на 8 Марта.

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