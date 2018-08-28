"Черная Пантера" будет претендовать на оскаровскую номинацию "Лучший фильм"

Вплоть до января 2019-го, когда объявят номинантов на "Оскар", встречать упоминания о "Черной Пантере" и ее звездах в СМИ мы будем очень часто

Кадр из фильма "Черная пантера"

Недавно стало известно, что Marvel и Disney организуют оскаровскую кампанию для своего супергеройского блокбастера "Черная Пантера" с целью добиться для него номинации в самой почетной категории, "Лучший фильм".

Disney, как сообщают инсайдеры, наняла настоящего "ветерана" оскаровских кампаний, Синтию Шварц, которая будет руководить продвижением "Черной Пантеры" на "Оскар". На практике для нас, зрителей, это означает, что вплоть до января 2019-го, когда объявят номинантов на "Оскар", встречать упоминания о "Черной Пантере" и ее звездах в СМИ мы будем очень часто.

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Сообщается также, что инициативу по "выдвижению" блокбастера на "Оскар" поддержал и глава Marvel Кевин Файги, выделивший под оскаровскую кампанию значительный маркетинговый бюджет. Ну а киноэксперты уже прогнозируют "Черной Пантере" практически гарантированную номинацию на "Оскар" в категории "Лучший фильм" – и заодно добавляют, что на фоне происходящего Киноакадемия вполне может передумать и вообще отказаться вводить номинацию "Лучший блокбастер".

Напомним, ранее сообщалось, что Disney собирается продвигать "Черную пантеру" на "Оскар" 2019.