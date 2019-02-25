"Черная пантера" получила "Оскар" за лучший дизайн костюмов и лучшую работу художника-постановщика
Фильм сумел завоевать уже две статуэтки "Оскар"
Фильм "Черная пантера" получил "Оскар" в номинации "Лучший дизайн костюмов". За статуэтку в этой номинации также претендовали фильмы "Фаворитка", "Мэри Поппинс возвращается", "Мария – королева Шотландии", "Баллада Бастера Скраггса".
Также "Черная пантера" получила "Оскар" в номинации "Лучшая работа художника-постановщика".
Если вы что-то пропустили и хотите знать все о премии "Оскар 2019", то сайт "Сегодня" ведет онлайн трансляцию церемонии вручения "Оскар 2019".
Также мы напоминаем о том, как велась подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". На месте события работали известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.
Стоит отметить и то, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".
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