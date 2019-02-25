"Черная пантера" получила "Оскар" за лучший дизайн костюмов и лучшую работу художника-постановщика

Фильм сумел завоевать уже две статуэтки "Оскар"

"Черная пантера" Постер к фильму

Фильм "Черная пантера" получил "Оскар" в номинации "Лучший дизайн костюмов". За статуэтку в этой номинации также претендовали фильмы "Фаворитка", "Мэри Поппинс возвращается", "Мария – королева Шотландии", "Баллада Бастера Скраггса".

Также "Черная пантера" получила "Оскар" в номинации "Лучшая работа художника-постановщика".

Если вы что-то пропустили и хотите знать все о премии "Оскар 2019", то сайт "Сегодня" ведет онлайн трансляцию церемонии вручения "Оскар 2019".

Также мы напоминаем о том, как велась подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". На месте события работали известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Стоит отметить и то, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram