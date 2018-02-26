"Черная пантера" собрала в прокате более 700 млн долларов

По сборам за второй уик-энд лента стала второй за всю историю ведения статистики

Не так давно в широкий прокат вышел супергеройский фильм от Marvel "Черная пантера" и уже успел поселиться в рейтинге самых кассовых фильмов. Кинокомикс уже вторую неделю занимает первую строчку в американском кинопрокате. За второй уик-энд картина заработала более 108 млн долларов, сообщает Boxofficemojo.

Так, сообщается, что за десять дней "Черная пантера" собрала в Северной Америке 400 миллионов долларов, а общемировые сборы кинокомикса сейчас составляют 704 миллиона долларов. По сборам за второй уик-энд лента стала второй за всю историю ведения статистики – первое место в этом рейтинге принадлежит блокбастеру "Звездные войны: Пробуждение силы" (149 миллионов долларов).

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Второе место занял комедийный боевик Ночные игры, главные роли в котором сыграли Джейсон Бейтман и Рэйчел МакАдамс. У фильма за выходные 16,6 миллиона долларов, что вполне пристойно при бюджете в 37 миллионов долларов.

На третьем месте в американском бокс-офисе сейчас экранизация книг британской писательницы Беатрис Поттер – мультфильм Кролик Питер, который при бюджете в 50 миллионов долларов за три недели в прокате собрал только 71,2 миллиона долларов.

Напомним, "Черная Пантера" – король Т'Чалла из вымышленной африканской страны Ваканда. Враги намерены свергнуть его с трона и уничтожить страну. Причиной тому стали залежи редкого и очень прочного металла вибраниум. Именно из него сделан щит Капитана Америки. Чтобы помешать недоброжелателям, Т'Чалла облачается в костюм черной пантеры и обращается за помощью к агенту ЦРУ Эверетту Россу. Персонажа придумали Стэн Ли и Джек Кирби.