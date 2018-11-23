Черная пятница-2018: ТОП-5 фильмов о шопинге и мире моды

Сегодня.Lifestyle сделал подборку любимых фильмов о шопинге и моде

Постер к фильму "Шопоголик"

Наконец-то наступила Черная пятница – настоящий день рая для шопоголиков и просто любителей больших скидок. Любители шопинга уже выстроились в очереди за обувью, платьями, сумочками и аксессуарами. Сегодня.Lifestyle сделал подборку любимых фильмов о шопинге и моде. Если вы не успели пробежаться по магазинам, то смотрите, как это делают главные герои.

"Шопоголик"

Лента П.Дж. Хогана снята по романам Софи Кинселлы – о девушке, находящейся в постоянном противостоянии со своим кошельком и магазинами. Айла Фишер удивительно тонко и достоверно сыграла зависимость от шопинга, ведь это действительно не лечится. "Вам знакомо это чувство, когда видишь симпатичного парня, и он тебе улыбается, и твое сердце тает, как масло на горячем тосте? Со мной то же самое, когда я вижу магазин", – говорит главная героиня фильма. Ирония в том, что героиня по долгу "службы" раздает советы о том, как разумно планировать свой бюджет, но ни разу не следовала этим советам сама.

"Секс в большом городе"

Мы предлагаем фильм, хотя в сериале также немало моментов, где главные героини отправляются на шопинг. Уже всем полюбившаяся великолепная четверка подруг, которых сыграли Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, почти не поддающихся времени, бесконечно ходят по магазинам. Любители дорогой красивой обуви будут в восторге от фильма и сериала.

"Дьявол носит "Prada"

Это замечательная комедия, позволяющая окунуться в мир глянца. Вы никогда не думали о том, что скрывается за всеми этими статьями, фотографиями и пробниками в журналах моды? Данный фильм рассказывает о молодой провинциальной девушке, устроившейся помощницей к редактору одного из самых известных модных журналов. Девушке приходится окунуться в мир глянца и понять, что он не такой простой, как ей казалось.

"Стажер"

Кинокомедия режиссера Нэнси Мейерс. Бену Уиттакеру уже за семьдесят, но он не может спокойно сидеть без дела. Мужчина решает наняться стажером в офис Интернет-магазина модной одежды. Но коллектив во главе с начальницей Джулс молод, и они не знают, как правильно реагировать на нового члена команды.

"Семейка Джонсов"

Комедийная драма с Деми Мур и Дэвидом Духовны в главных ролях рассказывает о менеджерах компании, проводящих скрытую рекламу предметов роскоши, парфюмерии, спортивных и прочих товаров. Внешне они выглядят как дружная семья: папа, мама, дочь и сын. А на самом деле у каждого из них задача – рекламировать, чтобы новые друзья покупали те же вещи, которыми они сами пользуются.

В итоге в каждом новом городе, куда переезжает "семья", взлетают продажи. Ведь мужчинам хочется обладать такими же статусными вещами, как у нового соседа, и дарить своим любимым драгоценности. А женщинам – не упустить шанса и приобрести, к примеру, омолаживающую косметику, чтобы выглядеть такой же привлекательной и сексуальной, как новая приятельница. Псевдосын и дочь вовсю рекламируют модные среди молодежи гаджеты.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 22 ноября можно посмотреть четыре новые премьеры: анимационный фильм, мистический триллер с Дакотой Джонсон и Тильдой Суинтон в главных ролях, а также еще один триллер и боевик.