"Черная вдова 2020": появился впечатляющий трейлер грядущего сольника от Marvel

В главной роли – Скарлетт Йоханссон

"Черная вдова" Фото: YouTube

Наконец-то студия Marvel опубликовала тризер-трейлер к грядущему фильму "Черная вдова", который обещает выпустить уже в мае 2020 года.

Скарлет Йохансен, сыгравшая Черную вдову, собирается замуж, узнайте подробности:

Будущий фильм "Черная вдова", основанный на одноименных комиксах от Marvel Comics, получит долгожданную экранизацию уже в 2020 году.

Над картиной работают глава Marvel Sudios и известный продюсер Кевин Фейдж, режиссер Кейт Шортленд и сценаристы Жак Шеффер и Нед Бенсон. Главную роль традиционно исполнит Скарлетт Йоханссон, за которой закреплен персонаж Черная Дома в студии Marvel, Дэвид Харбор, Флоренс Пью и другие.

Сюжет картины "Черная вдова" будет разворачиваться после событий, произошедших в "Первом мстителе: Противостояние". Именно поэтому он откроет немало тайн о прошлом Наташи Романовой в Будапеште.

Напомним, ранее сценаристы "Мстителей: Финал" решили прокомментировать одну из самых трагичных сцен в фильме – с Черной Вдовой и Соколиным глазом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.