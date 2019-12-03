"Черная вдова 2020": появился впечатляющий трейлер грядущего сольника от Marvel
В главной роли – Скарлетт Йоханссон
Наконец-то студия Marvel опубликовала тризер-трейлер к грядущему фильму "Черная вдова", который обещает выпустить уже в мае 2020 года.
Скарлет Йохансен, сыгравшая Черную вдову, собирается замуж, узнайте подробности:
Будущий фильм "Черная вдова", основанный на одноименных комиксах от Marvel Comics, получит долгожданную экранизацию уже в 2020 году.
Над картиной работают глава Marvel Sudios и известный продюсер Кевин Фейдж, режиссер Кейт Шортленд и сценаристы Жак Шеффер и Нед Бенсон. Главную роль традиционно исполнит Скарлетт Йоханссон, за которой закреплен персонаж Черная Дома в студии Marvel, Дэвид Харбор, Флоренс Пью и другие.
Сюжет картины "Черная вдова" будет разворачиваться после событий, произошедших в "Первом мстителе: Противостояние". Именно поэтому он откроет немало тайн о прошлом Наташи Романовой в Будапеште.
Напомним, ранее сценаристы "Мстителей: Финал" решили прокомментировать одну из самых трагичных сцен в фильме – с Черной Вдовой и Соколиным глазом.
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